Süßer ist keine Stadt: Landstraße wird Sweet Street

Zum süßesten Treffpunkt für Liebhaber süßer Speisen wird die Kremser Fußgängerzone von Donnerstag, 15., bis Samstag, 17. September (10 – 18 Uhr).

In der „Sweet Street“ warten mehr als 25 Gasthäuser, Konditoreien und Kaffeehäuser auf die Besucher. Schleckereien wird es darüber hinaus bei zahlreichen süßen Marktständen in der Altstadt geben.

Das Programm ist ein Feuerwerk an himmlisch-süßen Angeboten. Am Donnerstag gibt es den „Sweet Kids Day“ am Dreifaltigkeitsplatz, wo es auch Kinderanimation gibt. Ernst Jagfeld unterhält Groß und Klein am Rolling Piano, Maria Gschwandtner verzaubert auf Stelzen und verteilt Bonbons, die Kremser Young Dixie Band sorgt für ausgelassene Stimmung.

Mit Schaumschnitten von Niemetz (ab 13 Uhr – solange der Vorrat reicht) und einem tollen Kinderprogramm vor der Alten Post geht es am Freitag weiter. Der Zuckerl-Bär verteilt am Südtiroler Platz Süßes.

Am Samstag steht der Genussmarkt ganz im Zeichen der süßen Angebote. Ab 9 Uhr findet der Kinderflohmarkt am Dreifaltigkeitsplatz statt, und die Donauschrammeln spielen auf. Ab 14 Uhr gibt es wieder ein süßes Kinderprogramm.

Das Programm im Detail: www.krems.info/sweet-street.

