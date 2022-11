The World of Piaristen

Das geschichtsträchtige Gebäude des Piaristengymnasiums wurde von 16 Schülerinnen und Schülern der sechsten Klassen des Realzweiges in einem Gemeinschaftsprojekt in dem Computerspiel „Minecraft“ nachgebaut.

„Dabei war besonders spannend, zu sehen, wie hier die Jugendlichen die Experten waren und wir die Schüler“, zeigt sich Direktorin Bärbel Jungmeier begeistert von dem Projekt. „Herr Professor Sleska hatte am Anfang etwas Probleme mit der Steuerung“, erzählten die Schüler amüsiert. Sie selbst flogen mit geübten Fingern und Tastenkombinationen durch ihr Territorium Schule.

Die zündende Idee hatte Mauritz Horvath, doch nur im Team konnte die Schule so wachsen: „Jeder hat an einer Ecke angefangen und gemeinsam ist etwas Tolles entstanden“, erzählt der Schüler.

„Es ist eine schöne Erfahrung, etwas, das uns in der Freizeit so Spaß macht, auch in der Schule einbringen zu können“, erklärt Caroline Gittenberger den Enthusiasmus ihrer Mitschüler. „Wir haben alle viele Stunden zusammengearbeitet und jeder hat seinen Beitrag geleistet.“

Besonders fällt die Liebe der jungen Leute zum Detail auf: Von der Bibliothek über den Turnsaal bis zu den verschiedenen Containern für die Mülltrennung haben die Jugendlichen ein virtuelles Piaristengymnasium erbaut. Dieses nahmen die Schüler sogar freiwillig mit in ihre Wohnzimmer, denn an dem Projekt wurde nicht nur im Informatikunterricht mit Martin Sleska gearbeitet – den Großteil bastelten die Jungen und Mädchen in ihrer Freizeit zuhause.

Die „Minecraft-Schule“ lässt sich auch am Tag der offenen Tür, am Freitag, den 11. November, von Schnupperschülern spielerisch erkunden und selbst bebauen.

