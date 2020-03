In der ORF-Castingshow "Die große Chance" bekannt geworden, gehört der gebürtige Isländer Thorsteinn Einarsson heute zu Österreichs bekanntesten Popmusik-Vertretern. In Krems gibt es am 29. Mai die Möglichkeit, den 23-Jährigen mit der markant tiefen Stimme live zu erleben. Das verkündeten Othmar Seidl und Sebastian Streibel, die Masterminds des Kremser Musikfrühlings, heute im Rahmen einer von Andy Marek geführten Pressekonferenz. Einarsson eröffnet das zweitägige Festival am Südtirolerplatz, bei dem auch die deutsche Pop-Rockband "Silbermond" und die österreichischen Volksmusik-Rocker "Die Seer" auftreten werden.

Ein Geschenk für die Kremser

Einarsson, der bereits zweimal bei der Starnacht aus der Wachau dabei war, freut sich auf die Show in Krems, das für ihn durch sein "altmodisches Flair" besticht. Hinter der Buchung des Schaffers von Hits wie "Leya" und "Kryptonite" steckte der Wunsch, den Kremsern zusätzlich zu den bereits fixen Acts "noch etwas zu schenken", erklärte Streibel, wie die Überraschung zustande gekommen ist. Der Kartenvorverkauf für den Musikfrühling laufe hervorragend, sagte Othmar Seidl. 6.000 Tickets seien bereits weg, pro Veranstaltung gebe es noch rund 800 Karten. Der Kremser Musikfrühling steigt nach der Premiere im Vorjahr heuer bereits zum zweiten Mal, Thorsteinn Einarsson und "Silbermond" treten am 29. Mai auf, "Die Seer" am 30. Mai.