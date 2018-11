Erneut wurde mit Katrin Brandmair eine Absolventin des Departments of Life Sciences der IMC Fachhochschule Krems für ihre außergewöhnliche Masterarbeit ausgezeichnet.

Das Forschungsgebiet ist brisant, denn es ging darum, Technologien weiterzuentwickeln, die helfen, Tierversuche drastisch zu senken. Für ihre Abschlussarbeit am Weg zum Mastertitel in Biotechnologie bekam Brandmair den Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ihre Arbeit mit dem Titel „The development of an organ-on-a-chip model combining lung and liver“ ist ein „hot topic“ in der Arzneimittelforschung.

Würdigungspreis mit 3.000 Euro dotiert

Bei der beschriebenen Technologie werden verschiedene Zellkultur-Modelle (hier Lunge und Leber) gemeinsam auf speziellen Trägereinheiten angebracht und durch Mikrofluidik-Systeme miteinander verbunden. Letzteres stellt einen Kreislauf zwischen den Organen her. Mit Hilfe dieser Technologie werden Aussagen über Verstoffwechselung von Arzneien getroffen, für die man sonst Tierversuche bräuchte.

Die Technologie ist noch am Anfang, doch Ziel ist es, sie in Zukunft so zu perfektionieren, dass Tierversuche für diese Art von Fragestellungen drastisch reduziert werden können.

Der Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird bereits seit 1990 an die 50 besten Diplom- bzw. Masterabsolventen des vergangenen Studienjahres vergeben und ist mit 3.000 Euro dotiert.