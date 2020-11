Die Strafaussprüche vom Februar - jeweils fünf Jahre Haft wegen gröblicher Vernachlässigung einer unmündigen Person mit Todesfolge - wurden vom Obersten Gerichtshof (OGH) aufgehoben. In Krems muss nun am 24. November im zweiten Rechtsgang eine erneute Strafbemessung durchgeführt werden.

Im Rahmen der Hauptverhandlung vom 12. Februar war dem 39-Jährigen und seiner Ehefrau (35) - deutschen Staatsbürgern mit Wurzeln in Usbekistan bzw. Kasachstan - Mord durch Unterlassung angelastet worden. Die entsprechenden Hauptfragen wurden damals von vier Laienrichtern bejaht und von ebenso vielen verneint. Bei Stimmengleichheit ist ex lege zugunsten der Angeklagten vorzugehen.

Alle acht Geschworenen votierten bei den anschließenden Eventualfragen nach gröblicher Vernachlässigung einer unmündigen Person mit Todesfolge für Ja. Dieser Wahrspruch bleibt auch bei der Verhandlung am 24. November aufrecht, die Eltern des Mädchens müssen sich also nicht mehr wegen Mordes durch Unterlassung verantworten.

Das Ableben der 13-Jährigen aus dem Bezirk Krems am 17. September 2019 sorgte nach dem verzögerten Bekanntwerden für mediales Aufsehen. Grund dafür war, dass die Eltern eine Behandlung des Mädchens über längere Zeit hinweg aus religiösen Gründen unterlassen hatten. Als Mitglieder der evangelikalen Religionsgemeinschaft "Gemeinde Gottes" vertraute das Duo auf Gott anstatt auf die Ärzte und zog Fasten und fortwährende Gebete für eine Heilung einer medizinischen Behandlung vor.

Vom 39-Jährigen wurde im Prozessverlauf mehrmals festgehalten, dass auch seine Tochter nicht von einem Arzt untersucht werden wollte. Die Erkrankte habe gesagt "wenn Gott sie nicht heilt, will sie in den Himmel". Das Mädchen starb nach einer Zuckerstoffwechselentgleisung an Herz-Kreislauf-Versagen. Den Eltern drohen nun bis zu zehn Jahre Haft.