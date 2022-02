Tourismus im leichten Aufwärts-Trend

150.260 Übernachtungen verzeichneten die Kremser Beherbergungsbetriebe 2021. Das ist zwar minimal mehr als 2020, aber rund 40 Prozent weniger als in den Jahren vor der Pandemie. Vorsichtig optimistisch ist der Ausblick auf 2022.

Auch wenn im Sommer wieder Reisegruppen unterwegs waren, war 2021 doch ein stilles Jahr für den Krems-Tourismus. Rückgänge im Wirtschaftstourismus bekam die Kultur- und Bildungsstadt deutlich zu spüren. Gäste aus dem Inland bildeten mit 95.655 Nächtigungen (63,7 %) den größten Anteil. Mehr als ein Fünftel aller Übernachtungen fielen auf Urlauber aus Deutschland (21,4 %), gefolgt von Tschechen (ca. zwei Prozent). In Summe verbuchten die Betriebe 74.886 Ankünfte. Im Durchschnitt verweilten die Gäste zwei Tage in der Stadt.

Im Vergleich zur Bundesbilanz schneidet Krems gut ab. Österreichweit gab es ein Nächtigungs-Minus von 20 Prozent, Krems hat ein Plus von 1,1 Prozent. Im Vergleich zu 2019 beträgt das Minus 41 Prozent (bundesweit: 48 Prozent).

„Der Wirtschaftstourismus leidet unter der Krise besonders“, sagt Michael Biedermann vom Stadtmarketing. „Auch Distance Learning in den universitären Einrichtungen hat sich negativ ausgewirkt.“ Für 2022 rechnet er mit einem Aufwärtstrend und kündigt verstärkte Marketingmaßnahmen in den Bereichen Gruppenreisen, Seminar- und Veranstaltungstourismus an.

Grund zu Optimismus bietet das Kremser Kulturjahr 2022. „Kunst und Kultur sind ebenso wie Wissenschaft und Bildung unsere Stärken“, betont Doris Denk, Bereichsleiterin für Bildung, Kultur und Tourismus, und gibt einen Ausblick: „25 neue Ausstellungen allein in der Kunstmeile Krems, der 130. Geburtstag des museumkrems, dazu Festivals, sind Besuchermagnete, die weit über die Stadt hinausstrahlen.“

