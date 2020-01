Barbara Görg ist als Trafikantin am Täglichen Markt ein gebranntes Kind. Die Kremser Altstadt kämpft seit Jahren mit einem Vandalismusproblem. Daran veränderte auch der im Juli 2019 eröffnete Polizei-Stützpunkt in der Dachsberggasse nichts. Umgeworfene Blumentöpfe, ausgerissene Pflanzen oder in der Weihnachtszeit verschleppte Christbäume sind Routine für die Geschäftsleute. Görg hatte im vergangenen Sommer eine zerkratzte Vespa zu beklagen, beim Moped ihres Sohnes wurde der Benzinschlauch durchgeschnitten.

Chris Leneis Die großen Kränze an den Rollläden des Unterhaltungselektronikprofis Audio Art von Claudia und Herbert Pallan: Dank des Einschreitens von Barbara Görg sind sie noch vollzählig.

In den Abendstunden des 19. Jänners gab es nun zumindest etwas Genugtuung für die leidgeplagte Trafikantin. Görg ertappte einen Teenager auf frischer Tat. Beim Aussteigen aus ihrem Auto vor dem Blumenfachhandel Lederleitner in der Göglstraße bemerkte die 46-Jährige, wie der Jugendliche einen großen Kranz von der Eingangstür des Geschäfts Audio Art herunterriss und sich in Begleitung zweier Freunde damit Richtung Dreifaltigkeitsplatz davonmachte.

„Ich bin ihnen nachgelaufen, habe sie angeschrien und gesagt, dass sie den Kranz sofort wieder zurückhängen sollen. Das haben sie dann auch getan.“ Wegen des Wirbels auf der Straße alarmierten Anrainer die Polizei, die aber erst eintraf, als die zwei Burschen und das Mädchen längst geflüchtet waren. Görg machte mit ihrem Handy allerdings ein Foto von dem „Kranzdieb“, auf dem dessen Gesicht zu sehen ist.

Angst habe sie bei ihrem Einschreiten nicht gehabt. „Ich war einfach nur wütend wegen all dieser Aktionen in der Vergangenheit.“ Die Audio-Art-Belegschaft bekam von dem Tauziehen um ihren Eingangsschmuck übrigens nichts mit. Geschäftsführerin Claudia Pallan hat sich mittlerweile bei Görg bedankt.