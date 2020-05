Trauer herrscht um einen Spitzen-Chirurgen, Familienmenschen und bis zuletzt karitativ wirkenden Menschen: Leo Mitteregger starb am 22. April im 74. Lebensjahr.

Nach dem Wunsch seiner Eltern musste Mitteregger eine Ausbildung zum Lehrer absolvieren. Von einem Arzt, der ihn wegen Tuberkulose behandelt hatte, beeindruckt, absolvierte er danach sein Wunsch-Studium der Medizin in Rekordzeit. Ab 1975 wirkte er in Krems segensreich als Chirurg, wobei er bei den laparoskopischen OPs österreichweit Vorreiter war. Bei seinen Patienten erfreute sich Mitteregger enormer Beliebtheit.

Mit seiner Gattin Hannelore (2013 verstorben) wohnte der Chirurg ab 1976 in Sittendorf, wo er bei vielen Arbeiten am Haus geschickt Hand anlegte. Neben der großen Liebe zur Familie – seine Töchter Christina, Barbara und Ursula machten ihn auch zum dreifachen Opa – galt das Interesse des vielseitigen Mannes der Jagd, dem Radsport (URC Langenlois) und dem Wein. Beim Haus hatte das Mitglied der Weinbruderschaft Krems einen Weingarten und erzeugte eigenen Sekt.

Bei unzähligen Reisen in teils exotische Länder (Mustang, Myanmar, Grönland, Oman, …) wandelte der Arzt stets abseits der Touristenpfade.

Eine Krebserkrankung überwand Mitteregger 1998, seinen Traum von einem Holzhaus erfüllte er sich in Egelsee, und als Pensionist (ab 2011) lebte er seine Berufung bei unzähligen unentgeltlich bzw. auf eigene Kosten geleisteten Operationen in Entwicklungsländern aus (die NÖN berichtete). Erst im Februar war er noch in Liberia aktiv.

Ein Gedenkgottesdienst für Leo Mitteregger findet am Samstag, 23. Mai, 14.30 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Krems statt.