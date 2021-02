Bei Familientreffen und gesellschaftlichen Ereignissen sorgte Heinzl gerne für Kurzweil. 1935 in Wurmbach bei Allentsteig geboren, musste er als Kind mit seinen Eltern dem Truppenübungsplatz weichen und übersiedelte nach Münichreith (Karlstein/Thaya).

Er besuchte die Landwirtschaftliche Fortbildungsschule in Dobersberg und half am elterlichen Hof mit, ehe sich für den damals 26-Jährigen die Möglichkeit einer Anstellung bei der Diözese St. Pölten ergab. Zuerst als Springer für verschiedene Kirchenbeitragsstellen tätig, übernahm er 1963 jene in Krems, die er bis zur Pensionierung 1995 umsichtig leitete.

1964 heiratete Heinzl seine Friedegard. Er übersiedelte nach Krems, im selben Jahr kam Sohn Horst, 1972 dann Martin zur Welt. Familienmensch Heinzl, der als bescheiden, umgänglich und liebenswert galt, liebte das Fotografieren, das Kegeln und fieberte stets mit seinen „Violetten“ (Wiener Austria) mit. Am 9. Februar wurde er am Kremser Friedhof beigesetzt.