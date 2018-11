Sie blieb wie durch ein Wunder verschont: Die Kremser Synagoge überstand sowohl die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 als auch den Bombenangriff vom 2. April 1945. Zerstört wurde sie erst 1978.

Gotteshaus von Nazis bereits von Pogromnacht als Lager genutzt

Über dieses „dunkle Kapitel der Denkmalpflege“ sprach Stadthistoriker Ernst Kalt auf Einladung der Volkshochschule Krems im voll besetzten Dinstl saal und zeigte dazu erschütternde Fotos aus seinem Archiv: Aufnahmen nach dem Bombenangriff, auf denen die Dinstlstraße in Schutt und Asche liegt und die Synagoge fast als einziges Gebäude erhalten blieb. Und eine Serie von Fotos, auf denen Kalt im März 1978 den Abbruch des Baujuwels festhielt – ein bedrückender Anblick.

In der Pogromnacht 1938 war die Kremser Synagoge nicht angezündet worden, weil die Nazis sie bereits als Lager nutzten. Die Kremser Juden hatten den Tempel schon im September räumen müssen, wobei sie bespuckt und gedemütigt wurden.

1952 wurde die Synagoge spät, aber doch an die Israelitische Kultusgemeinde zurückgegeben. Als die Stadt Krems das Gebäude in den 60er Jahren kaufen wollte, um es öffentlich zu nutzen, lehnte die Kultusgemeinde ab, verkaufte später aber an die Konsumgenossenschaft. Es folgte die Errichtung eines Geschäftsgebäudes anstelle der Synagoge. Unbegreiflich bleibt, warum das Bundesdenkmalamt den Abbruch nicht verhinderte.

Ins Stadtbild zurückgeholt wird die Synagoge seit 2016 auf einem Durchschau-Bild an der Ecke Dinstlstraße/Mühlbachgasse. Umgesetzt wurde es – auf Initiative von Kalt und Robert Streibel – von der HTL Krems.