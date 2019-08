In vollen elf Bands ist der Kremser Musiker und Gemeinderat Klaus Bergmaier aktiv. Mit der erfolgreichen Tribute-Band „The Doors Experience“ spielt er demnächst bei einem 50-Jahre-Woodstock-Fest in der Arena Wien. Obwohl „The Doors“ gar nicht in Woodstock waren, wie er der NÖN erzählte.

NÖN: Das legendäre Woodstock-Festival jährt sich am 15. August zum 50. Mal. Was bedeutete das Jahr 1969 für „The Doors“?

Klaus Bergmaier: Es war das Jahr der großen Skandale für ihren Sänger Jim Morrison. Es hieß, er habe sein Geschlechtsteil auf der Bühne entblößt, und er war zur Fahndung ausgeschrieben. Viele Leute glauben zwar, dass „The Doors“ in Woodstock dabei waren, aber zu dieser Zeit sind sie gar nicht viel aufgetreten, da sie in einige Bundesstaaten nicht einreisen durften.

Trotzdem spielen Sie mit „The Doors Experience“ am 6. September beim „50 Years Woodstock Anniversary“ in der Arena Wien.

Bergmaier: Die Musik der „Doors“ passt einfach so gut in diese Zeit, dass sie rückblickend als Teil davon gesehen wird.

Interpretieren Sie die „Doors“-Nummern genau wie die „Doors“?

Bergmaier: Ja, wir covern nämlich nicht, sondern sind eine echte Tribute-Band. Wir spielen originalgetreu, sodass die Leute wirklich glauben, dass sie in einem Konzert der „Doors“ sind.

F: Kalchhauser Vielseitig: Gemeinderat und Musiker Klaus Bergmaier.

Sie verkörpern den „Doors“-Organisten Ray Manzarek. Spielen Sie wie er?

Bergmaier: Die „Doors“ hatten zwar bei ihren Studioaufnahmen einen Bassgitarristen, aber live hat Organist Manzarek den Bass mit der linken Hand auf einem kleinen Basspiano gespielt. Wir hatten am Anfang einen Bassgitarristen dabei, aber inzwischen spiele ich wie Manzarek mit der linken Hand den Bass und mit der rechten Hand die Orgel- oder Klaviersounds. Wir setzen also wirklich den Live-Sound der „Doors“ um.

Die Band „The Doors Experience“ gibt es seit mehr als 15 Jahren. Wie kam es eigentlich dazu?

Bergmaier: Wir hatten eine Band, in der wir Musik verschiedener Leute gespielt haben. Jason Boiler konnte die „Doors“-Nummern sehr authentisch nachsingen, und so haben wir 2001 „The Doors Experience“ gegründet. Es ging gleich erfolgreich los: Wir hatten schon recht bald Konzerte im Ausland.

Wann war eigentlich Ihr letztes Konzert in Krems?

Bergmaier: 2003 waren wir zuletzt in Krems – im Stadtsaal während des Volksfestes. Leider gibt es in Krems niemanden, der mittelgroße Rockkonzerte veranstaltet. In NÖ sind wir überhaupt nicht sehr viel – der Prophet im eigenen Land ... Aber in Oberösterreich spielen wir sehr oft, in Wien regelmäßig, und im Oktober geben wir erstmals zwei Konzerte in Norddeutschland.

www.thedoors.at