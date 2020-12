Als er vor dem Kremser Supermarkt zufällig auf seine Ehefrau getroffen sei, habe er die Wegweisung und das Kontaktverbot vergessen: „Ich wollte doch nur mit ihr reden und mich entschuldigen“, beteuerte der 43-jährige Russe vor Gericht.

Er habe kein Alkohol- und auch kein Aggressionsproblem stellte er lautstark klar und wollte auch von einer zerrütteten Ehe nichts wissen. Zu den Vorwürfen, er habe bei der Begegnung seiner Frau gewaltsam das Handy abgenommen, um etwaige Kontakte zu kontrollieren, zuckte er nur mit den Schultern und meinte ungehalten: „Unsere Gesetze sind ganz anders.“

„Sie leben jetzt in Österreich und müssen sich an die geltenden Gesetze halten“, stellte die Richterin klar und ließ das Opfer reden: „Er verfolgt mich überall. Ich kam aus dem Markt mit schweren Taschen, an der Hand meine Kleine. Er kam auf mich zu und wollte mein Handy. Als ich mich weigerte, wurde er grob. Die Kleine weinte, er tobte. Da gab ich es ihm, um Ruhe zu haben.“

Der uneinsichtige Russe wurde wegen Nötigung zu acht Monaten bedingt verurteilt: „Ich hoffe, die Strafe hat Sie wachgerüttelt!“, mahnte die Richterin.