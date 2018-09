Vier Monate verbrachte ein 17-jähriger Kremser in Untersuchungshaft. Bis zu seinem Strafprozess hatte er somit ausreichend Zeit, darüber nachzudenken, was in seinem jungen Leben schief gelaufen ist: „Hinter Gittern ist mir einiges klar geworden. Ich habe viele Fehler gemacht und möchte jetzt nur mehr ein normales, geordnetes Leben führen. Ich habe dem Streunerdasein abgeschworen und möchte in Zukunft mit Arbeit mein Geld verdienen“, zeigte er vor Gericht Einsicht.

Er gab aber zu, dass er mit einem Komplizen (gesondert verfolgt) in ein Kaffeerestaurant in Tulln eingebrochen ist und einen Laptop gestohlen und einen Tresor mit einer Flex aufgebrochen und geplündert hat.

Reue vor Richter kam für 17-Jährigen zu spät

Dann gab er noch einen dilettantischen Einbruchsversuch in ein Gebäude in Tulln zu. Dann habe er in Krems noch einen Kastenwagen im Wert von 20.000 Euro von einem Betriebsgelände entführt, schilderte der 17-Jährige.

Sichtlich peinlich ist dem Teenager heute, dass er eine Sozialarbeiterin, die ihm helfen wollte, mit den Worten „Pass auf beim Heimgehen, meine Freunde warten auf dich!“, bedroht und dabei mit der Hand eine Pistole geformt hat. „Es tut mir leid. Ich habe damals nicht kapiert, dass sie mir nur helfen wollte. Ich habe sie nicht ernst genommen“, versprach der Teenager Besserung.

„Ihnen wurden schon viele Chancen eingeräumt, Sie haben keine genutzt. Die Einsicht kommt etwas zu spät“, kommentierte der Richter die Versprechungen des Kremsers und verhängte eine zehnmonatige Gefängnisstrafe. Rechtskräftig.