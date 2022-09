Überraschender Rückzug: Doris Berger-Grabner verzichtet auf Mandat

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ich bin sehr stolz eine Frau wie Doris Berger-Grabner in meinem Kompetenz-Team zu haben. Dass ich sie heute als erste Kandidatin präsentiere, zeigt ihre Bedeutung.“ Mit diesen Worten stellte Florian Kamleitner, Spitzenkandidat der ÖVP für die Gemeinderatswahl und wohl bald Vizebürgermeister, seine Nummer zwei Anfang Juni vor.

Gut drei Monate später ist klar, welche Bedeutung Berger-Grabner tatsächlich in der kommenden Legislaturperiode haben wird: gar keine. Die 43-Jährige verzichtet trotz 95 Vorzugsstimmen – Platz vier im internen Ranking der ÖVP, die ja ausschließlich nach Vorzugsstimmen ihr Gemeinderatsteam besetzt – auf das ihr zustehende Mandat und erklärt das mit ihrer politischen Mehrfachbelastung: „Ich bin inzwischen in so vielen Gremien drinnen. Da muss man sich dann überlegen, ob man nicht irgendwann etwas weglässt.“ Kamleitner spricht von einer „persönlichen Entscheidung“, die man respektieren müsse. „Doris hat eine sehr hohe berufliche Belastung, da verstehe ich, dass sie begrenzte Ressourcen hat.“

57,4 Prozent: Kein Wunder!

Entschieden habe sie sich erst in den vergangenen Tagen, versichert Berger-Grabner. Angesprochen darauf, dass sie alle ihre Funktionen, wie das Amt der Bundesrätin und der Landeschefin der ÖVP-Frauen, auch schon vor Beginn des Wahlkampfes innehatte, erklärt die FH-Professorin: „Ich habe meine Kinder in dieser Zeit so gut wie nicht mehr gesehen. Ich möchte mich jetzt auf die Landtagswahl im Jänner fokussieren, um dort eine schöne Platzierung zu bekommen.“

"Bin nicht weg von der Bildfläche"

Dass die Kremser ÖVP in zwei Lager gespalten sei und es ein Zerwürfnis mit der vermeintlichen Gegenseite rund um Kamleitner gab, dementiert Berger-Grabner. „Dann hätte ich mich ja ganz zurückgezogen. Ich bin aber nach wie vor im Stadtparteivorstand dabei. Ich bleibe eine Kremserin mit Leidenschaft und bin nicht weg von der Bildfläche.“ Den Misserfolg der ÖVP bei der Wahl führt sie darauf zurück, dass es als „komplett neues Team mit einem neuen Spitzenkandidaten nicht leicht“ sei. Die Partei habe jetzt aber fünf Jahre lang die Zeit, sich zu beweisen.

Andreas Ettenauer rückt nach

Berger-Grabners frei gewordenen Sitz im Gemeinderat wird Andreas Ettenauer einnehmen. Der Egelseer war im internen Vorzugsstimmenranking auf Rang elf gelandet und somit eigentlich knapp aus dem Stadtparlament ausgeschieden. Ettenauer, der bereits seit 2007 Mandatar ist, will sich auch in der kommenden Legislaturperiode für die Vereine und seine Heimatkatastrale Egelsee einsetzen.

Andreas Ettenauer sitzt seit 2007 für die ÖVP im Gemeinderat. Foto: ÖVP Krems

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.