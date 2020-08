Mit Hans Angerer, der am 16. August im 75. Lebensjahr überraschend starb, verliert Krems einen bedeutenden Historiker, einen begnadeten Pädagogen und großen Humanisten.

Angerer wurde in Bad Ischl geboren und studierte später die Fächer Germanistik und Geschichte an der Universität Graz. Ab 1972 war er dem BRG Ringstraße zugeteilt und promovierte 1975 zum Dr. phil. im Fach Geschichte.

Als Lehrer und Klassenvorstand gelang es ihm stets, einen besonders lebendigen Unterricht zu gestalten und zu seinen Schülern ein ausgesprochen herzliches Verhältnis herzustellen, er war ein bei Schülern, Eltern und Lehrern gleichermaßen geschätzter, von einer humanistischen Weltanschauung geprägter Mensch.

In der Schule engagierte sich Angerer unter anderem als Vorsitzender der Personalvertretung, wo er bei seinem Wirken große Konzilianz bewies und Toleranz vorlebte. Sein Engagement für die Jugendrotkreuzarbeit wurde 2009 mit der Henri-Dunant-Medaille gewürdigt. 2002 bis 2009 war er Direktor des Gymnasiums und trat dann in den Ruhestand.

In der Erwachsenenbildung wirkte der nun Verstorbene durch fünf Jahrzehnte als Vortragender, Organisator und später Vorsitzender der Volkshochschule Krems, der er seinen Stempel aufdrückte. 1992 bis 1997 brachte sich Angerer als SPÖ-Gemeinderat in die Arbeit für seine Heimatstadt ein.

Um den beliebten Verstorbenen, dem seine geliebte Hedi vor rund zehn Jahren im Tod vorausging, trauern vor allem seine Söhne Dieter, Rainer und Werner mit ihren Familien. Die Beisetzung fand am 25. August am Friedhof in Stein statt.