Unerwartetes und Bekanntes: Daniel Domaika im Künstlerporträt

„Vielseitigkeit“ ist wohl der Begriff, der den Künstler Daniel Domaika am besten beschreibt. Aufgewachsen im spanischen Baskenland, bereichert er nun schon seit zehn Jahren die Kremser Kunstszene.

Von einfachen Kohlezeichnungen auf Papier bis zu komplexen Installationen ist in seinem Atelier-Schauraum, der auch Besuchern offen steht, fast alles zu sehen. Auf einen bestimmten Stil möchte er sich nicht einschränken lassen. „Ich bin die Kunst“ sagt er dazu und lacht. Seine Inspiration zieht Domaika einerseits aus seiner Erfahrung fremder Kulturen und aus aktuellen gesellschaftlichen Ereignissen, andererseits aus den Launen des Alltags. Sein Werk ist spontan und individuell, nicht ausgelegt auf Massentauglichkeit. Eine Konstante in seinem Schaffen ist nur das Motiv der Großmutter – durch sie hat Domaika seinen Weg zur Kunst gefunden. Er versteht sein Werk als Dank an alle Großmütter.

Domaika möchte die Betrachter seiner Kunst die Fragen stellen lassen und kaum Interpretation vorgeben. In einem aktuellen Werk, das eine Playmobil-Figur auf einer realitätsgetreuen Gans zeigt, lässt er die Deutungen, die diese ungewöhnliche Verbindung eröffnet, bewusst unbeantwortet.

Nähere Informationen sowie Links zu Instagram und Facebook, wo Domaika seine Schaffensprozesse dokumentiert und Einblicke in seine Kunst erlaubt, sind auf danieldomaika.com verfügbar.

