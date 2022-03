Unternehmer-Ausbildung: Erster Schüler fit für „Führerschein“

Werbung

Als erster Schüler des Mary Ward Privat-ORG Krems hat Schulsprecher Nicolas Dragoun die ersten drei Module des Unternehmerführerscheins absolviert und kann nun zur Unternehmerprüfung antreten.

Im „Fit4Life“-Zweig der Schule werden ihm in den kommenden Jahren wohl noch viele Schüler folgen: In den zweieinhalb Jahren, in denen der Wirtschaftszweig des Privat-ORG besteht, sind bereits mehr als 50 erfolgreiche Modul-Prüfungen für den Unternehmerführerschein absolviert worden. Die dafür erforderlichen Inhalte werden im Unterricht durchgenommen, die Prüfungen können auf freiwilliger Basis absolviert werden.

