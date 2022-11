Krems Utzstraßen-Projekt: Skepsis wegen Kosten

Lesezeit: 4 Min Martin Kalchhauser

In diesem Projekt der Verlängerung der Utzstraße bis zur B 3 samt Überplattung der Umfahrung schlummert großes Potenzial. Darin sind sich die meisten Fraktionen im Kremser Gemeinderat einig. Darüber, ob bzw. wie das Vorhaben umgesetzt werden kann, scheiden sich aber die Geister. Foto: Martin Kalchhauser

D as von der Kremser NÖN wieder aufs Tapet gebrachte Projekt der Anbindung der Utzstraße an die Bundesstraße 3 samt Ideen für die Nutzung der Gründe mit den Österreichhallen und dem Eislaufplatz stößt in der Kremser Stadtpolitik auf Interesse. Doch Initiativen dafür dürften auf sich warten lassen. Ohne Kenntnis der Details will sich aber keine Kremser Fraktion aus der Deckung wagen.