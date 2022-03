Vermittlung von Unternehmergeist: Start-up-Ideen gesucht

Werbung

Entrepreneurship-Ausbildung wird an der HAK Krems großgeschrieben. Zur Vertiefung wird in diesem Semester ein schulinterner Businessplan-Wettbewerb veranstaltet – in Kooperation mit der Kremser Wirtschaftskammer und dem RIZ Krems. Als Organisator fungiert HAK-Entrepreneurship-Education-Koordinator Gerald Edlinger.

Zum Auftakt gab es vor Kurzem einen Vortrag: RIZ-Berater Markus Sulzer sprach über das Thema „Unternehmensgründung – der Start in die Selbstständigkeit“ und stimmte die Schüler auf diesen zentralen Ausbildungsbestandteil ein.

In praxisorientierter und schülergerechter Form präsentierte Sulzer die inhaltlichen Schwerpunkte eines Businessplans für Start-up-Unternehmen, ergänzt durch seine persönlichen Erfahrungen als Hersteller von Teigwaren mit seinem Unternehmen „Pastazeit“.

Die Jugendlichen erhielten dabei viele Impulse für ihre Start-up-Ideenfindung. Die Ergebnisse ihrer Ausarbeitungen präsentieren sie im Mai vor einer mit externen Experten besetzten Jury. Die besten Start-up-Ideen werden prämiert.

