Nach der Unteren Landstraße punktet nun auch die Obere Landstraße mit südländischem Flair. 16 Palmen zieren die Eingangsbereiche der Geschäfte und Betriebe. Initiatorin der Begrünungsaktion ist Elisabeth Brunner, Chefin im Restaurant Alte Post. „Ich habe mir gedacht, was die Untere Landstraße kann, können wir auch. Aber im Ernst: Mir ist es einfach um eine Verschönerung gegangen. Wir waren alle am Limit mit der Kanalsanierung und der schlechten Stimmung, die geherrscht hat“, erzählt Brunner.

Enttäuscht ist die Gastwirtin, dass sich nicht alle Geschäfte an der Aktion beteiligen wollten. „Auf der linken Seite macht nur eines mit, auf der rechten sind es Gott sei Dank mehr. Die ganzen Konzerne haben von Anfang an gesagt, sie sind nicht dabei.“ Bezahlen muss jeder Betrieb selber für die teilweise über zwei Meter hohen Palmen. 120 Euro kostet ein Stück.

Gemeinsam mit den Olivenbäumen in der Unteren Landstraße präsentiert sich die Flaniermeile nun ganz mit Pflanzen, die man so eigentlich nur aus dem Urlaub kennt. „Uns ist aber natürlich bewusst, dass wir in der Wachau sind. Wir haben einfach Palmen genommen, weil sie hübsch ausschauen und leicht zu pflegen sind“, schildert Brunner.

Bedauerlich: Schon jetzt fiel die erste Palme Vandalen zum Opfer: „In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Topf umgeschmissen worden“, spricht Brunner ein altbekanntes Problem in der Kremser Innenstadt an.