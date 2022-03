Versuchsgebiet: Müllentsorgung kann man lenken

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) initiierte gemeinsam mit dem Institut für Höhere Studien (IHS) in Krems, Steyr und Leoben eine Studie zum Müllsammel- und -trennverhalten der Menschen im Außer-Haus-Bereich. Untersucht wurde die Beeinflussung der Sammelquote und des Litterings (Wegwerfens) durch Behälter für die getrennte Verpackungssammlung.

Einen Monat lang wurde an über 90 öffentlichen Plätzen in den drei Städten untersucht, ob zusätzliche Behälter für die getrennte Sammlung und ihr Design das Sammelverhalten positiv beeinflussen. Übergeordnetes Ziel der ARA: Es ist schade um jeden wiederverwertbaren Rohstoff, der im Restmüll oder in der Natur (am Boden) landet. „Wenn wir die Trennquote erhöhen und Littering entgegenwirken, haben wir mehr Rohstoffe zur Verfügung, schützen das Klima und halten die Kosten für die Beseitigung von Littering gering“, so ARA-Vorstand Christoph Scharff über die „Win-Win-Win-Situation“.

Erfreuliches Ergebnis der Forschung: Zusätzliche und auffällig designte Sammelbehälter verringern Littering und verbessern die Mülltrennung. Diese gewonnenen Erkenntnisse sollen Österreich bei Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des EU-Kreislaufwirtschaftspakets unterstützen. Denn: Es fällt an öffentlichen Plätzen wertvoller Verpackungsabfall aus Kunststoff, Metall und Verbundmaterial an, der direkt für das Recycling genutzt werden kann.

