Ein rotbraunes, total verwahrlostes, totes Kaninchen wurde am Montag, 25. 3., hinter dem Via Donau-Gebäude in der Au (unweit der Feuerwehrzentrale) gefunden.

Andrea Specht

„Ich habe schon viele schlecht gehaltene Tiere gesehen, doch so lange Krallen bei einem Kaninchen noch nie“, meint Andrea Specht, Präsidentin des NÖ Tierschutzverbandes, die den Kadaver entdeckt hat.

„Das Tier muss furchtbares Leid erlitten haben und stammt offensichtlich aus einer Käfighaltung, wo es weder durch Graben noch anders seine Krallen abnutzen konnte.“ Auf massive Gesundheitsprobleme des Tieres deutet außerdem der Umstand hin, dass es zwischen den Hinterläufen in Folge von Durchfall massiv mit Kot verklebt war.

Es wird vermutet, dass der ehemalige Tierhalter in der Mitterau wohnt und das Tier in der nahen Au „entsorgt“ hat. Hinweise auf den Täter werden vertraulich unter 0664/4020202 (info@tierheim-krems.at) entgegengenommen.