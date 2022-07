Viel geprüfte Eisenbahnbrücke: Erst Sprengung, dann Schiff

Werbung

Seit 1889 ermöglicht die Eisenbahnbrücke über die Donau die Zugverbindung zwischen Krems und St. Pölten. Doch es gab in der mehr als hundertjährigen Geschichte zwei Phasen, in denen sie „außer Betrieb“ war.

1945 war der Bau schwer beschädigt geworden. Mit dem Einsatz russischer Pioniere wurde die von den abziehenden Nazis am 8. Mai gesprengte Donauquerung repariert, während eine nahe Rollfähre wenigstens den Personenverkehr über den Fluss ermöglichte. Die Wiederaufbaukosten betrugen damals 16 Millionen Schilling, wie der Mauterner Historiker Josef Hadrbolec aus seinen Akten entnehmen konnte. 400 m³ Beton, 1.020 Tonnen Stahl, 350 m³ Holz und 85 Tonnen Schienen wurden verbaut.

Ab dem 21. Dezember 1951 war die Brücke wieder befahrbar – bis am 17. Dezember 2005 um 5 Uhr Früh ein stromaufwärts fahrender Schubverband einen Pfeiler rammte. Der Lokführer des „Arbeiterzuges“ von Krems nach St. Pölten (Abfahrt Krems: 5.41 Uhr) konnte den Triebwagen gerade noch vor den total verbogenen Schienen einbremsen und rettete so sechs Fahrgästen vielleicht das Leben. Denn eine Entgleisung wäre in Anbetracht der Schäden unvermeidbar gewesen.

Ein Jahr unfreiwillige „Pause“ für die Brücke

Ab diesem Tag mussten die ÖBB-Kunden den Schienenersatzverkehr zwischen Krems und St. Pölten nützen – für genau ein Jahr und vier Tage. Denn die neun Millionen Euro teure Sanierung gestaltete sich schwieriger als erwartet. Zwei Brückentragwerke mussten mithilfe von Schwimmkränen ans Ufer gebracht werden, wo man die nötigen Arbeiten durchführte. Zugleich wurde der beschädigte Pfeiler saniert, alle drei Stützen erhielten einen speziellen Anprallschutz.

Reparatur der beschädigten Eisenbahnbrücke Ende Februar 2006: Die Hebung der Brückenelemente und deren Transport ans Ufer war ein Spektakel. Foto: Jürgen Übl

Seit 17. Dezember 2006 rollt der Güterverkehr wieder über die Brücke, für den Personenverkehr wurde sie dann vier Tage später, am 21. Dezember, freigegeben.

