Im Zuge der Auszeichnung „Vorbildliches Bauen“ wurde der Sternhof in der Göglstraße als vorbildliches Bauprojekt vom Land NÖ gewürdigt. Besonderes Lob ging an Planer Baumeister Erwin Krammer und sein Team, die das Optimum aus der Sanierung des bestehenden Objekts und der Errichtung eines Zubaus in der Pollhammergasse herausholten.

Die Verleihung des Preises für das Projekt „Seniorengerechtes Wohnen Sternhof“ – Bauträger war die Kremser Wohnbaugesellschaft GEDESAG – nahm Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Landhaus in St. Pölten vor.

Ausgezeichnet: Hans Joachim Plehn (Architektur Krammer), Wolfgang Steinschaden (GEDESAG), Baumeister Erwin Krammer, GEDESAG-Direktor Alfred Graf und Martin Kneth (Krammer, von links).Reinberger | Foto: NLK/Ernst

In der Begründung der Jury heißt es, dass der Planer „den Altbau in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt restauratorisch aufwändig saniert und zu zeitgemäßen Wohnungen sowie Gemeinschafts- und Praxisräumlichkeiten umgebaut“ habe. Gewürdigt wird auch, dass die Wohnungen im Neutrakt, der an die Stadtmauer grenzt, durch Balkone und Eigengärten punkten.

„Neben seiner eigentlichen Funktion, der Bereitstellung von Wohnraum in innerstädtischer Lage, erfüllt der Sternhof durch die Erhaltung eines bedeutenden historischen Gebäudes zudem gesellschaftliche Ansprüche an Nachhaltigkeit und gelebte Baukultur vorbildlich.“