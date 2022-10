Vierjähriger auf Schutzweg von Pkw erfasst und verletzt

Ein Vierjähriger ist am Donnerstagnachmittag auf einem Schutzweg in Krems von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Bub hatte mit seinem Gehfahrrad eine Straße überqueren wollen. Der 51-jährige Einheimische dürfte das rumänische Kind aufgrund eines vor dem Schutzweg stehenden Lkws übersehen haben, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der Vierjährige fiel von seinem Gefährt. Er wurde mit Verletzungen ins Universitätsklinikum Krems gebracht.

