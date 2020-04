Hervorragend ist es den Kremser Bildungseinrichtungen gelungen, auf virtuellen Betrieb umzustellen. Diese Bilanz lässt sich laut Aussendungen der IMC FH Krems und der Karl Landsteiner Privatuniversität (KLU) knapp einen Monat nach Beendigung des Regelbetriebs ziehen.

Foto: KLU/Daniel Stille auch in der und um die Karl Landsteiner Universität am Steiner Campus: Umstellung auf Online-Betrieb hat auch hier nach eigener Auskunft sehr gut geklappt.

Über 600 Lehrveranstaltungen wurden via Internet von der IMC FH abgehalten. Bei den Studierenden kommt das gut an. Viele betonen, dass sie froh darüber sind, dass der Studienbetrieb so rasch auf Distance Learning umgestellt werden konnte. Positiv werden auch die regelmäßigen Informationen und der „höchst professionelle Umgang mit der derzeitigen Situation“ gesehen.

Der Umstieg auf Distance Learning ist auch für die meisten Lehrenden gut verlaufen. Einige Lehrende wurden selbst kreativ und bauten eigene E-Learning-Kanäle auf. Auch die Betreuung der Bachelorarbeiten findet aktuell über Microsoft Teams statt. „Ich habe Kanäle eingerichtet, wo Fragen gepostet werden können, die alle betreffen. Außerdem habe ich für Studierende, die ich betreue, private Kanäle, wo individuelle Abstimmungen stattfinden“, berichtet ein Lehrgangsverantwortlicher.

Foto: KLU/ KLU-Rektor Rudolf Mallinger: „Online-Betrieb wurde problemlos umgesetzt.“

Das IMC-Team wird regelmäßig mit Infos versorgt – mit Updates für Eltern von betreuungspflichtigen Kindern, Tipps zum Mobile Working oder mit Tratsch und Klatsch in der Gruppe „IMC @Home“.

Auch die KLU hat seit dem 16. März auf Online-Betrieb umgestellt. Betroffen sind alle Bereiche – Lehre, Forschung und Verwaltung. Der Lehrbetrieb läuft mittels Distance Learning.

„Die komplette Schließung unserer Universität dient in erster Linie dem Schutz unserer Studierenden, Lehrenden, und Mitarbeiter“, stellt Rektor Rudolf Mallinger fest: „Die Umstellung auf den Online-Betrieb wurde von unseren Mitarbeitern problemlos umgesetzt.“

Foto: privat IMC-Geschäftsführerin Ulrike Prommer im Homeoffice: „Wir sind auch mit unseren 140 Partnerhochschulen in engem Kontakt.“

An der Fachhochschule wird intensiv daran gearbeitet, auch die Prüfungen digital durchführen zu können. „Wir sind auch mit unseren 140 Partnerhochschulen und zehn internationalen Standorten in engem Kontakt“, berichtet Geschäftsführerin Ulrike Prommer aus dem Homeoffice. „Oberstes Ziel ist es, dass Studienverlauf bzw. Studienabschluss gesichert sind.“

Wie realitätsnah der Unterricht läuft, zeigt ein Beispiel: Im Studiengang International Wine Business wird das „Remote Tasting Lab“ als Live-Video-Vorlesung durchgeführt. Die Studierenden bekommen auf den Kursinhalt abgestimmte Weinproben nach Hause geschickt und können die Vorlesung von zu Hause aus mitverfolgen. Nicht nur virtuell, sondern physisch mit genau jenen Weinen im Glas, über die der Lehrende in diesem Moment referiert. Im Master-Studiengang Marketing unterrichtet US-Gastlektor James Kenelly via Virtual Classroom. Er musste für seine Lehrveranstaltungen um 4 Uhr morgens aufstehen, um die Studierenden trotz Zeitverschiebung unterrichten zu können.

Michael Bartz, Lehrender an der IMC FH Krems, forscht in Kooperation mit der AKNÖ im „Projektfonds Arbeit 4.0“ zu Spielregeln für mobiles Arbeiten in der Wirtschaft. Aktuell wird dabei ein „Werkzeugkasten“ für Klein- und Mittelunternehmen (KMUs) entwickelt.