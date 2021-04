Der Kremser Vizebürgermeister Erwin Krammer zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der Stadtpolitik zurück. Das gab die ÖVP am späten Mittwochnachmittag per Aussendung bekannt. Dass der Egelseer bei der Gemeinderatswahl 2022 nicht noch einmal als Spitzenkandidat der Volkspartei ins Rennen gehen wird, kristallisierte sich bereits im Vorjahr heraus. Der Zeitpunkt des Rücktritts kommt nun aber doch überraschend. "Damit eröffnen sich auch für meine Nachfolge zeitgerecht Möglichkeiten und Perspektiven", wird Krammer in einem ersten Statement zitiert.

Seit 1997 im Gemeinderat

Krammer, der 1997 in den Gemeinderat einzog, 2002 Stadtrat wurde und seit 2017 Vizebürgermeister war, kommentierte sein Ausscheiden folgendermaßen: "Es war für mich eine Ehre und Auszeichnung, über so einen langen Zeitraum meine Heimatstadt mitgestalten zu dürfen. Krems ist meine Heimatstadt. Ich lebe mit meiner Familie in dem Haus, das mein Großvater gebaut hat. Die Stadt, der ich mich so verbunden fühle, voranzubringen und ihr so etwas zurückzugeben, war immer mein Ziel. Ich danke allen, die mich dabei begleitet haben. "

ÖVP-Stadtparteiobmann würdigt Verdienste

Seitens der Volkspartei Krems dankt Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier dem scheidenden Vizebürgermeister für seine Leistungen: "Erwin Krammer hat diese Stadt in den vergangenen Jahren mit Kompetenz und Einsatz maßgeblich mitgestaltet. Wir sind ihm außerordentlich dankbar für seine Verdienste um Krems.“ Krammers Nachfolger als Vizebürgermeister will die ÖVP bis Mitte Mai bestimmen.