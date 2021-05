„Kinder sind wissbegierig und schauen gerne in Bücher. Sie lesen umso lieber, je besser sie es können“, weiß Daniela Ebner, Direktorin der Volksschulen Hafnerplatz und Rehberg. Die Schlussfolgerung: „Wer gerne liest, lernt auch leichter!“

Die Qualität der Volksschule Hafnerplatz als Leseschule wurde jetzt durch die Verleihung des Lesegütesiegels bestätigt. Die Volksschule Rehberg ist bereits seit einigen Jahren im Besitz dieser Auszeichnung.

Das Lesegütesiegel wird durch die Bildungsdirektion NÖ und die ARGE Lesen NÖ verliehen. Um es zu erlangen, muss eine Schule bestimmte Kriterien erfüllen. Lesen soll in allen Lernbereichen „sichtbar“ sein. Dazu sind Lesebereiche und -zonen in der Schule eingerichtet, in die sich die Kinder mit einem Buch zurückziehen können.

Eine wichtige Rolle nimmt die Schulbibliothek ein. Ausgebildete Schulbibliothekare pflegen den Bestand und stehen bei der Auswahl beratend zur Seite.

Wichtige Vorbilder bei der Leseförderung sind auch die Eltern. Sie erhalten durch die Pädagogen Unterstützung und Informationen rund ums Lesen.

Auch von der Stadtbücherei werden die Kremser Schulen unterstützt. Schulklassen kommen in den Genuss einer Klassenkarte zum Preis von 11 Euro, wenn sie als Gruppe die Bücherei besuchen. Für die öffentlichen Kremser Volksschulen stellt Bücherei-Leiterin Claudia Skopal „Bücherkisten“ zu ausgewählten Themen zusammen.