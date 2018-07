„Alles Marille“ heißt es heuer vom Freitag, 13. Juli, bis Sonntag, 15. Juli, im Kremser Zentrum. Diesmal wird es auch am Sonntag Vollbetrieb geben.

Jeweils ab 10 Uhr können sich die Besucher „durch die Altstadt kosten“. Knödel, Eis, Kuchen, Bowle und Palatschinken – nichts geht an diesem Wochenende ohne die beliebte Frucht, für die die Wachau so berühmt ist. Bei der Eröffnung am Freitag um 11 Uhr wird dem Marillenprinzenpärchen die Regentschaft übergeben – ab dann ist die Fußgängerzone Bühne für Künstler, Tanzpodium für Volkstanzgruppen und Schauraum für Kunsthandwerk und kulinarische Schmankerl. Teilweise haben die Betriebe längere Öffnungszeiten als sonst.

Fiakerfahrten neu im Programm

Musikbegeisterte kommen unter anderem am Freitag und Samstag jeweils ab 19 Uhr bei der beliebten Jam-Session vor dem Café Ulrich oder beim Frühschoppen – am Samstag ab 11 Uhr mit der Stadtkapelle am Täglichen Markt und der Bürgermusi Hohenems am Südtirolerplatz sowie am Sonntag, ab 11 Uhr, mit der Weinlandkapelle Rohrendorf im Hofbräu am Steinertor auf ihre Rechnung.

Neu im Programm sind Fiakerfahrten (ab Südtirolerplatz). Samstag und Sonntag zeichnet Karikaturist Rupert Hörbst Karikaturen der Gäste (Südtirolerplatz). Und an drei Stellen wird es Marillenverkaufsstände (Hellerschmid, Ilkerl, Tastl) geben. „Das gesamte Programm ist frei zugängig“, betont Obmann Ulf Elser von der Kremser Kaufmannschaft, die das Fest gemeinsam mit Partnern umsetzt.