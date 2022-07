„Glatt&Verkehrt“ macht heuer den Brückenschlag in die Neue Welt

Werbung

Die 26. Ausgabe des Festivals „Glatt&Verkehrt“ geht vom 15. bis 31. Juli in Spitz, Göttweig und Krems über die Bühne und macht sich diesmal auf in eine „Neue Welt“. Auf dem Programm stehen unter anderem Musikideen aus Nord- und Südamerika und Brückenschläge von der Alten in die Neue Welt.

Für den Auftakt sorgen am Freitag, 15. Juli, im Schloss zu Spitz Fritz Molden und das Frauenorchester, im Hauptprogramm bei Winzer Krems in der Sandgrube 13 sind heuer unter anderem Schriftsteller Christoph Ransmayr und Akkordeon-Virtuose Otto Lechner mit dabei.

Ihr Österreich-Debüt geben etwa das Džambo Aguševi Orchester aus Mazedonien, das Flamenco-Duo Alba Carmona und Jesús Guerrero, das Trio Áššu aus Skandinavien, das multiethnische Trio „Las Lloronas“ aus Brüssel sowie das Sextett Ayom rund um die brasilianische Sängerin Jabu Morales und den italienischen Akkordeonisten Alberto Becucci.

Von 28. bis 31. Juli ist täglich zur Mittagszeit für Tafelmusik im Salzstadl in Stein gesorgt und am 29. und 30. Juli finden nachmittags Konzerte in der Gozzoburg statt: Das Marala Trio aus Spanien ermöglicht mittels eines in der Mitte des Raumes platzierten Kunstkopf-Mikrophons Klangerlebnisse im 3D-Sound.

Programm und Karten: www.glattundverkehrt.at

