Er kann hart arbeiten – und er kann auch gut feiern: Seine Geselligkeit und Großzügigkeit stellte der Kremser Karl Fakler anlässlich seines Abschieds von der Spitze des Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich gleich mehrfach unter Beweis.

Riesige Gratulantenschar ging an Bord

Nach mehreren Feiern in verschiedenen Runden gab es den großen Schlussakkord mit einer Schifffahrt auf der MS Dürnstein. Alles, was im Land Rang und Namen hat, war dort ebenso vertreten wie eine riesige Schar von Freunden des Neo-Pensionisten, der seit Ende Juni den verdienten Ruhestand genießt. Auf den Donauwellen – Fakler ist dafür bekannt, neben dem Grünen Veltliner auch das Wasser zu lieben – zwischen Krems und Weißenkirchen genossen die Gäste Gemütlichkeit und Kulinarik.

Stabiler Faktor im Land Niederösterreich

Bei einem von den beiden Nachfolgern Faklers, Sven Hergovich und seiner Stellvertreterin Michaela Vorlaufer, moderierten Festakt war dem Präsidenten der Industriellenvereinigung, Thomas Salzer, das erste Wort vorbehalten. „Sachpolitik trotz klarer politischer Positionierung“ sei bei der Arbeit des scheidenden Chefs immer im Vordergrund gestanden. AKNÖ-Präsident Markus Wieser lobte Faklers Rolle als „stabiler Faktor in NÖ“, zuletzt elf Jahre als Chef des AMS: „Du warst ein Brückenbauer und zugleich Anker in stürmischen Zeiten.“

Julius-Raab-Büste der Wirtschaftskammer

Wirtschaftskammer-Chefin Sonja Zwazl würdigte den „großartigen Rhetoriker“ und meinte in Anspielung auf Faklers klare sozialdemokratische Orientierung: „Rot-Schwarz ist vielleicht manchmal sexy bei der Kleidung, in der Politik aber nicht immer.“ In Erinnerung an viele gemeinsame Initiativen im Sinne der Arbeitnehmer und -geber, die beiden Seiten zugutegekommen seien, überreichte Zwazl gemeinsam mit Kammerdirektor Franz Wiedersich für die die erfolgreiche Arbeit des AMS-Chefs eine Julius Raab-Büste. Den Lobesworten seiner Vorredner schloss sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Karl Schnabl an.

Gemeinsames Bemühen um eine Lösung

Mit „Grüß Gott und in aller Freundschaft“ begrüßte Landtagspräsident Karl Wilfing die Gäste und den Gastgeber. „Jeder wusste, wo du politisch stehst, aber jeder und jede hat dich gemocht!“ Zwischen Arbeitsmarktservice und Land NÖ habe es immer „das gemeinsame Bemühen um eine Lösung“ gegeben. „Man muss gehen, wenn es am schönsten ist“, meinte Wilfing und strich „Wissen, Kompetenz und Empathie“ Faklers hervor, um auf eine Gemeinsamkeit hinzuweisen: „Du liebst das Wasser, schätzt den Wein, und Katzen sind unser gemeinsames Leid!“

„Netzwerker mit viel körperlichem Einsatz“

AMS-Österreich-Chef Herbert Buchinger bezeichnete Karl Fakler als „Pionier der Ausgliederung“ der Organisation. Als Netzwerker mit großem körperlichem Einsatz habe er auch mit viel Spritzwein und in vielen Nachtstunden daran gearbeitet, ein Image „als verlässlicher Bündnispartner mit dem Blick aufs Ganze“ aufzubauen. Buchinger hob besonders die Großzügigkeit seines persönlichen Freundes hervor: „Diese Feier auf dem Schiff zahlt Karl persönlich. Dafür wird die Regimentskasse nicht belastet!“

Großes Silbernes Ehrenzeichen der Republik

Die Überraschung des Abends hatte Roland Sauer, Sektionschef im Sozialministerium, im Gepäck. In Bergmannsgewandung überreichte er gemeinsam mit AK-Chef Wieser das von Bundespräsident Alexander van der Bellen verliehene „Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“. Mit auf Fakler persönlich gemünzten Texten zu den Bill-Ramsey-Schlagern „Souvenirs, Souvenirs“ und „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ gratulierten Heinz Rammel (seines Zeichens auch AMS-Zentralbetriebsratsvorsitzender) und Kompagnion Franz Rath als Gitarren-Duo auf gelungene Weise musikalisch.

Faklers „Missis Columbo“ gibt es doch!

Last not least wurde für viele Bekannte und Freunde des nunmehrigen Pensionisten ein großes Geheimnis gelüftet: Es gibt sie doch, die Gattin Susanne Fakler. Seine „Susa“, die bei vielen schon den Namen „Missis Columbo“ hatte – nach dem gleichnamigen Fernseh-Kommissar, von dessen Frau man gar nicht weiß, ob es sie wirklich gibt. Selten hatte man sie bei den vielen offiziellen Anlässen ihres Mannes gesehen. Am Feierabend auf dem Wasser war aber auch sie wie einige andere enge Verwandte an Bord.

Viele nützten Gelegenheit zum Abschied

Unter den vielen weiteren Gästen, die es sich nicht nehmen ließen, zum Abschied noch einmal an Faklers Seite zu sein, waren unter anderem AK-Österreich-Präsidentin Renate Anderl, Gemeindebundpräsident Alfred Riedl, die Landesräte Martin Eichtinger, Ulrike Königsberger-Ludwig und Petra Bohuslav (gratulierte an Land, musste aber vor dem Ablegen weiter), Landespolizeidirektor Konrad Kogler, Bauernkammer-Chef Hermann Schultes mit seinem Direktor Franz Raab, AKNÖ-Direktorin Bettina Heise, Militärkommandant Martin Jawurek und NÖ-Versicherer Hubert Schultes. Faklers Vorgänger Werner Homrighausen hieß den Kremser persönlichin der AMS-Pensionistenrunde willkommen.

Erstes „Schnuppern“ am Kremser Ehrenring

An lokaler Prominenz seiner Heimatstadt waren unter anderem Stadtchef Reinhard Resch und Ex-Bürgermeisterin Inge Rinke sowie Magistratsdirektor Karl Hallbauer mit aufs Donauschiff gekommen. Resch hatte „zum Anschauen“ einen Ehrenring der Stadt Krems mit im Gepäck, der Fakler im Oktober gemeinsam mit WIFI-Kurator Gottfried Wieland (ebenfalls in der geselligen Runde mit dabei) feierlich überreicht werden wird.

„Bleibt bitte alle meine Freunde!“

Mit einem Appell schloss Fakler seine persönlichen Dankesworte an die große Schar der Mitfeiernden: „Bleibt bitte auch in Zukunft alle meine Freunde!“ Standing ovations waren die Antwort. In Krems wieder von Bord zu gehen, war noch vor Mitternacht möglich. Dank großen Durchhaltevermögens verließen die letzten der über 250 Gäste gemeinsam mit dem Gastgeber allerdings erst in den frühen Morgenstunden das Motorschiff …