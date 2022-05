Polit-Zank um Donauufer-Bahn: Resolution für Reaktivierung

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Es schien alles klar zu sein: Die in der jüngsten Gemeinderatssitzung eingebrachte Resolution war im Verkehrsausschuss einstimmig beschlossen worden. Im Gemeinderat verweigerte die ÖVP jedoch die Zustimmung.

1909 war die Strecke von Krems (ab 1872 an Wien angebunden) nach St. Valentin in Betrieb gegangen, 2010 ging sie ans Land, das sie als saisonale Touristen-Bahn betreibt. 2013 wurden auf einer Länge von 19 Kilometern (Emmersdorf – Weins) die Gleise abgebaut …

Stadtrat Alfred Scheichel tritt für die Reaktivierung der Bahnstrecke ein. Foto: Martin Kalchhauser

Stadtrat Alfred Scheichel hob die Bedeutung einer Verbindung von Krems nach Westen im Zuge eines Regelbetriebs hervor. Vor allem beim Güterverkehr könne das umweltschonende Mobilitätsangebot die Straße entlasten. Zudem sei die Strecke hochwassersicher. Oberösterreich solle mit seiner Reaktivierung von Nebenbahnen hier ein Vorbild sein. „Wir appellieren an Land und Bund, rasch zu handeln und ein Verfahren einzuleiten!“

Überraschend erklärte ÖVP-Vizebürgermeister Martin Sedelmaier die Ablehnung des Antrags durch seine Fraktion. „Die SPÖ-Bürgermeister im Bezirk Melk haben sich gegen die Reaktivierung ausgesprochen“, meine er. „Warum sollen wir uns mit Sachen beschäftigen, die außerhalb unserer Macht liegen?“ KLS-Mandatar Niki Lackner sprach sich für einen Regelbetrieb aus: „Das Land betreibt die Strecke nur ,ein bisserl’!“ Er forderte außerdem eine Elektrifizierung.

Stadtbahn erneut gefordert, Kritik an „Pimperlbahn“

Auch FPÖ-Gemeinderat Martin Zöhrer argumentierte pro Resolution. „Solange für die Stadt keine Kosten entstehen, ist das kein Nachteil.“ Er nützte aber auch die Gelegenheit, gleich wieder an das Stadtbahnprojekt für Krems („Das ist sinnvoll und machbar!“) zu erinnern und Kritik daran zu üben, dass Krems mit St. Pölten nach wie vor nur durch eine „Pimperlbahn“ verbunden sei.

Scheichl gab ihm darin Recht: „Es ist da wirklich 42 Jahre nichts geschehen – und derzeit stehen wir bei einem Ausbau im Jahr 2027!“ Die ÖVP erinnerte der Verkehrsausschuss-Vorsitzende an einen positiven Beschluss in Sachen Donauuferbahn im ÖVP-geführten Emmersdorf: „Wir sollten dieses Thema nicht verpolitisieren!“ Sein Appell an die Stadtschwarzen, mitzuziehen („Seien Sie nicht gegen die Entwicklung in Krems!“), verhallte aber ungehört. Die Resolution wurde mehrheitlich – alle dafür außer der ÖVP – beschlossen.

