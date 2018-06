Weinbrunnenfest in der Hinteren Fahrstraße in Krems-Stein, ab 16 Uhr Wein aus dem Felsenbrunnen bei der Frauenbergkirche

Sommerfest an der Donaulände nahe des Campingplatzes in Krems-Stein, Feuerwerk um 22 Uhr

Loibenberg-Wanderung mit Weinverkostung, 14 bis 18 Uhr, Sonnwendmeile an der Donaulände in Dürnstein, Gratis- Stiftsführungen um 18 und 19 Uhr, Fotowanderung „Mystisches Dürnstein“ um 21.15 Uhr, bengalische Fackeln, Sonnwendfeuer an der Donaulände, Lichterschwemme, Feuerwerk auf der Ruine mit Wasserfall

Steckerl fische ab Mittag an der Donaulände in Weißenkirchen, ab 17 Uhr Versorgungs stationen, ab 21.30 Uhr Abbrennen der Sonnwendfeuer in den Weingärten, Feuerwerk bei der Rollfähre

Fackellichter auf Teufelsmauer, Ruine Hinterhaus, Rotem Tor, Singerriedel und Tausendeimerberg in Spitz, Stände an der Donaulände ab 17 Uhr

Verbrennen der „Sonnwendhexe“ in Aggsbach Markt, Ausschank am Badestrand ab 18 Uhr, Pinto-Großfeuerwerk zirka 22.30 Uhr

Unterhaltung bei der Rollfähre in Arnsdorf ab 21 Uhr, Musikverein Arnsdorf, Feuerwerk um

21.30 Uhr, Feuerstellen entlang des Donauufers

Feuerwerk bei der Rollfähre St. Lorenz um 22 Uhr, Ausschank der FF Rührsdorf

Sonnwendtage im Schloss Rossatz, Musik ab 18 Uhr, Fackelzug zum Feuerplatz bei den Nussbankerln um 22 Uhr

Sonnwendfeuer bei der Anlegestelle in Rossatzbach, Feuerwerk ab 22.30 Uhr

Weinbrunnenfest in der Hinteren Fahrstraße in Krems-Stein, ab 16 Uhr Wein aus dem Felsenbrunnen bei der Frauenbergkirche

Sommerfest an der Donaulände nahe des Campingplatzes in Krems-Stein, Feuerwerk um 22 Uhr

Loibenberg-Wanderung mit Weinverkostung, 14 bis 18 Uhr, Sonnwendmeile an der Donaulände in Dürnstein, Gratis- Stiftsführungen um 18 und 19 Uhr, Fotowanderung „Mystisches Dürnstein“ um 21.15 Uhr, bengalische Fackeln, Sonnwendfeuer an der Donaulände, Lichterschwemme, Feuerwerk auf der Ruine mit Wasserfall

Steckerl fische ab Mittag an der Donaulände in Weißenkirchen, ab 17 Uhr Versorgungs stationen, ab 21.30 Uhr Abbrennen der Sonnwendfeuer in den Weingärten, Feuerwerk bei der Rollfähre

Fackellichter auf Teufelsmauer, Ruine Hinterhaus, Rotem Tor, Singerriedel und Tausendeimerberg in Spitz, Stände an der Donaulände ab 17 Uhr

Verbrennen der „Sonnwendhexe“ in Aggsbach Markt, Ausschank am Badestrand ab 18 Uhr, Pinto-Großfeuerwerk zirka 22.30 Uhr

Unterhaltung bei der Rollfähre in Arnsdorf ab 21 Uhr, Musikverein Arnsdorf, Feuerwerk um

21.30 Uhr, Feuerstellen entlang des Donauufers

Feuerwerk bei der Rollfähre St. Lorenz um 22 Uhr, Ausschank der FF Rührsdorf

Sonnwendtage im Schloss Rossatz, Musik ab 18 Uhr, Fackelzug zum Feuerplatz bei den Nussbankerln um 22 Uhr

Sonnwendfeuer bei der Anlegestelle in Rossatzbach, Feuerwerk ab 22.30 Uhr