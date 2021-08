Auch wenn das Wachauer Volksfest in der ersten Hälfte nicht unbedingt vom Wetterglück verfolgt war, ziehen die Veranstalter eine positive Halbzeitbilanz. Bis zum Wochenende seien rund 40.000 Menschen in den Stadtpark gepilgert, teilt Erwin Goldfuß von der C & E Content & Event Gmbh der NÖN mit. Selbst am Montag, als es zwei Stunden lang stark regnete, sei die Sperrstunde annähernd ausgereizt worden.

Besucherzahlen auf Niveau von 2017

Insgesamt hinke man leicht hinter den Besucherzahlen des Jahres 2019 hinterher, befinde sich aber auf dem Niveau von 2017. Was die Altersaufteilung betrifft, beobachtet Goldfuß, dass das Publikum heuer deutlich jünger ist und teilweise auch weiter angereist ist. "Dadurch wird jener Teil der Stammbesucher, die heuer nicht kommen mehr als kompensiert." Bei den Dauerkarten habe sich gezeigt, dass sich der Absatz mehr und mehr weg von den Banken hin zu Trafiken und oeticket.com verlagert.

Lob für Disziplin der Gäste

In Sachen Disziplin beim Covid-Check und der Registrierung am Eingang spricht der Veranstalter den Gästen ein Kompliment aus. "Die Leute legen große Disziplin an den Tag und stellen sich auch geduldig an, wenn das Wetter nicht so schön ist." Positiv: Bis dato gibt es laut Goldfuß keine Corona-Fälle, die auf das Volksfest zurückzuführen sind. Zudem habe es noch keine polizeilichen Vorfälle gegeben.

Viele Führerscheine aufgetaucht

Für die zweite Volksfest-Hälfte kündigt Goldfuß eine Änderung an: Künftig reicht es beim Covid-Check, Fotos seiner persönlichen Dokumente, also auch etwa dem Impfpass, vorzuweisen. Hintergrund dieser Erleichterung sei, dass viele Führerscheine liegen blieben. Goldfuß weist darauf hin, dass alle verlorenen persönlichen Gegenstände im Büro der LWmedia (02732/8200010) abgeholt werden können.

Militärmusik spielt noch einmal auf

Auch in den letzten Tagen des Großevents stehen viele Highlights auf dem Programm. Unter anderem: Das Konzert der Militärmusik NÖ am Samstag, ab 20 Uhr, im Sepp-Doll-Stadion, inklusive Pausenauftritt der Kremser Sportakrobatinnen und das anschließende große Feuerwerk.