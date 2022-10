Wahl der Gemeinderatsausschüsse: Stadtmarketing zurück bei ÖVP

Während die NEOS in Krems (NiK), die FPÖ und die MFG die Verteilung der Stadtsenatssitze über den Rechtsweg anfechten, ist inzwischen die Verteilung der Ressorts beschlossene Sache. Der dazugehörige Wahlakt folgt in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 19. Oktober. Zurück unter die Fittiche der ÖVP kommen die Agenden des Stadtmarketings, die zuletzt unter der Obhut von Finanzstadtrat Helmut Mayer waren. Vizebürgermeister Florian Kamleitner ist künftig neben dem Bereich Wirtschaft dafür zuständig. Ebenfalls in den Händen der Volkspartei: Sport, Gesundheit und Jugend. Neo-Stadträtin Bernadette Laister, selbst aktive Tennisspielerin, wird dieses Tätigkeitsfeld übernehmen. Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier bleibt wie gehabt der Bereich Liegenschaften und Landwirtschaft.

An die FPÖ, die bei der Gemeinderatswahl am 4. September ein zweites Mandat im Stadtsenat dazugewann, geht neben dem Ausschuss für Sicherheit, dem Martin Zöhrer vorstehen wird, das Ressort Bildung. Susanne Rosenkranz wird sich in diesem Feld engagieren.

Unverändert bleiben die Zuständigkeiten von SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (Soziales und Personalwesen) sowie den Stadträten Günter Herz (Bauwesen und Bürgerbeteiligung) und Werner Stöberl (städtische Infrastruktur), Mayer bleibt das Finanzwesen und das Beteiligungsmanagement. Neu ist das „Super-Ressort“ Mobilität und Umwelt, dem sich der Parteilose Peter Molnar widmen wird.

Offiziell angelobt wurde indes die Stadtspitze. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wies bei dem Formalakt am vergangenen Donnerstag in St. Pölten auf das „Miteinander“ hin, das Meilensteine wie den Campus, die Kunstmeile oder die Landesgalerie ermöglicht hätte.

