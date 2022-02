Was wurde aus Erika Schuster?

Nach dem Studium (Deutsch, Philologie, Geschichte, Dissertation 1964) unterrichtete sie 22 Jahre an „ihrer“ Schule, dem heutigen Mary-Ward-Gymnasium.

„Ich habe meine Schülerinnen geliebt“, erinnert sich die 81-Jährige an die Zeit als Lehrerin zurück. Ab 1970 engagierte sie sich dann in der Erwachsenenbildung im Katholischen Bildungswerk, gehörte dem Pädagogischen Ausschuss der Diözese an und leitete 1985 bis 2000 die ARGE Buch- und Schrifttum (später Literarisches Forum) der Katholischen Aktion Österreich. Wagemut zeichnete die Arbeit der Herausgeberin und Journalistin aus, als sie dort den Fernkurs für Literatur für den gesamten deutschen Sprachraum initiierte und auch die „elektronischen Umbrüche“ mit Elan mitvollzog.

Ab 1973 war Erika Schuster erste Frau im Vorstand der Pfarre St. Veit, bis 1987 im Pfarrgemeinderat und eine wichtige Geburtshelferin der neuen Pfarre Krems-St. Paul. Im Chorus Musica Sacra fiel sie durch Können und Begeisterung auf.

Von den vielen Kontakten ihrer zahlreichen Engagements zehrt sie heute und hält internationale Kontakte mit Freunden aus der Erwachsenenbildung.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden