„Auf dieser Baustelle haben wir ja noch Glück gehabt“, sagt Franz Geitzenauer. Der Polier ist einigermaßen froh, an der Baustelle beim Simandlbrunnen Richtung Hoher Markt tätig zu sein, wo die Baufirma Porr seit 1. Juli unter anderem Sanierungsarbeiten an Gas- und Wasserleitungen erledigt. „Andere erwischt es noch schlimmer, etwa die Asphaltierer“, so Geitzenauer, der schon seit 28 Jahren bei der Porr-Tochter Teerag Asdag ist.

Tatsächlich bietet die enge Gasse, die vom Hohen Markt zur Unteren Landstraße führt, zumindest am Vormittag stellenweise Schatten. Die Gefahr, welche extreme Sommerhitze am Bau darstellen kann, wurden vor allem durch die vermehrten Hitzetage durch die Sozialpartner als Problem erkannt.

"Jede Baustelle ist anders"

So trat mit 1. Mai eine KV-Regelung für das Baugewerbe in Kraft: Anstatt ab 35 sollen Arbeiter schon ab 32,5 Grad („Schlechtwetter“) hitzefrei bekommen können. Die direkt und indirekt Betroffenen sind sich allerdings nicht ganz einig, wie man die härter werdende Wettersituation am Bau meistern soll und was von den Schutzmaßnahmen zu halten ist.

„Ich finde, man kann eine zentrale Regelung sowieso nur schwer auf alle Bausituationen anwenden. Jede Baustelle ist anders“, erklärt der Porr-Bauleiter Andreas Hirtl am Hohen Markt.

Was genau getan werden könne, um Beschäftigte vor gefährlicher Sommerhitze zu schützen, hänge von einer Vielzahl von Faktoren ab, etwa von der Lage der Baustelle, der Art der zu erledigenden Arbeiten und dem Zeitdruck.

Arbeit nach Temperatur einteilen

„Wenn es hier um schwere Tätigkeiten wie etwa das Kabelziehen geht, dann muss man sich überlegen, ob man diese zu einer Uhrzeit erledigen kann, wo noch nicht Rekordtemperaturen herrschen und sich die leichten Arbeiten dann in der heißen Phase vornehmen“, erläutert Hirtl weiter.

Als Bauleiter ist er mit den lokalen Situationen zahlreicher Baustellen betraut und appelliert an die Klugheit der Arbeiter vor Ort. „Wir hatten einen Polier, der sich selbst einen Sonnenschirm aufgestellt hat. Wenn man weiß, dass man die nächsten zwei Stunden am selben Fleck arbeitet, dann geht das.“ ÖGB-Sekretär Rudolf Kernstock wendet ein, dass man nicht alles auf die Arbeiter abwälzen könne und plädiert für bessere Schutzmaßnahmen durch die Politik.

Verschiebung der Arbeitszeit gefordert

Manfred Muster, Betriebsratsvorsitzender der Porr in Niederösterreich, betont, dass die Hitze an etlichen Porr-Standorten zu Verzögerungen führe. „Wir retten uns mit mehr Mineralwasser und regelmäßigeren Pausen über die Hitze“, erklärt er. Die Höchsttemperaturen treten sowieso meist etwa um 14 oder 15 Uhr ein, weshalb man auf die Schlechtwetterregelung eher selten zurückgreife. „Da kann man halt nicht sagen: So, jetzt ist Schluss und um 19 Uhr geht’s weiter.“

Laut Muster treffe Porr sämtliche Maßnahmen. So gebe es am Hohen Markt einen Kühlschrank, reichlich Mineralwasser, Sonnen- und ab und zu auch Eiscreme. ÖGB-Mann Kernstock kritisiert die Schlechtwetterregelung als „gut gemeint, aber wenig effektiv“, denn: „Im Endeffekt bestimmt der Chef, ob weiter gearbeitet wird, oder nicht.“ Gemeindearbeiter, wie jene am Hohen Markt, seien davon außerdem ausgenommen.

Arbeitszeitverschiebung wichtig

Einigkeit unter den Diskutanten herrscht beim Thema Arbeitszeitverschiebung: „Das ist das zentrale Mittel.“ Früherer Dienstbeginn sei allerdings in bewohntem Gebiet besonders problematisch: „Wenn wir um 5 Uhr am Morgen anfangen, steigen uns die Anwohner verständlicherweise auf die Barrikaden.“ Außerdem stehe man unter enormen Zeit- und Kostendruck.

„Die Porr-Belegschaft ist gewerkschaftlich gut organisiert, das heißt dort wird schon auf die Arbeiterschutzstandards geschaut. Dennoch steht Porr in Konkurrenz etwa mit polnischen Firmen, die sich darum oft überhaupt nicht kümmern“, kritisiert Kernstock. Einfache Lösungen für Arbeiter, Anrainer und Auftraggeber? Die gibt es beim Thema „Hitze am Bau“ wohl nicht.