Schulleiter-Wechsel an der Polytechnischen Schule Krems: Martin Müllner (34) folgt auf Ernst Trautsamwieser (61), der seit August Pensionist ist (siehe auch „Im Gespräch“).

Müllner ist in Kottes aufgewachsen und wohnt in Mautern. Nach der Hauptschule absolvierte er eine Lehre als Produktionstechniker in der Voest alpine Krems, besuchte die Abendschule mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft und Rechnungswesen, studierte Lehramt für Mathematik, Physik und Chemie an der Pädagogischen Hochschule sowie Medienpädagogik an der Donau-Universität.

Als Schulleiter hat er bereits Erfahrung sammeln können: Aufgrund längeren Krankenstandes von Trautsamwieser, der unter den Folgen eines schweren Arbeitsunfalls von 1984 leidet, hat Müllner die PTS Krems im vergangenen Schuljahr bereits vertretungsweise geleitet.

Sein Ziel für die PTS Krems: „Unser Auftrag ist es, die Schüler so individuell wie möglich zu betreuen, damit sie nicht nur irgendeine Lehrstelle finden, sondern genau die richtige“, betont Müllner. Für die PTS Krems, „die modernste in NÖ, was die Ausstattung angeht“, wünscht er sich mehr Schüler, „damit man künftig Lehre mit Matura verstärkt fördern kann“.

Dass er keine Herausforderung scheut, hat Müllner soeben bewiesen: „Ich bin zu Fuß von München nach Venedig über die Alpen gegangen“, erzählt er. Dabei legte der begeisterte Wanderer in 22 Tagen 578 Kilometer und 31.000 Höhenmeter zurück.