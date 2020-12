Bisweilen mahlen nicht nur Gottes Mühlen langsam, sondern auch die der Justiz: So musste sich eine Tschechin sechs Jahre danach für eine in Krems begangene Straftat verantworten.

Am 10. Oktober 2014 hatte die Tschechin in Krems den Schutzweg auf der Ringstraße an der Kreuzung Bahnhofplatz bei Rot überquert. Als sie Polizeibeamte zur Rede stellten, zeigte sich die Abgemahnte nicht einsichtig, sondern bedachte die Beamten mit unflätigen Worten (unter anderem: „Ihr Arschlöcher, ihr Wichser!“), und letztlich widersetzte sie sich der Amtshandlung mit Tritten.

Vor Gericht zeigte die Tschechin außer affektiertem Gehabe wenig Einsicht. Sichtlich ungehalten räumte sie ihr wenig damenhaftes und strafbares Benehmen gegenüber den Polizeibeamten ein.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde die 33-Jährige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Diebstahls (sie ließ Parfumtester und Getränke mitgehen) zu sieben Monaten verurteilt. Davon muss sie zwei Monate hinter Gitter. Vom Vorwurf, sich eine Taxifahrt ergaunert zu haben, wurde sie dank ihres Verteidigers Josef Gallauner freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.