Innovativ haben sich die Schüler der Wein- & Obstbauschule in Krems über die Zeit des „harten Lockdown“ gerettet: Neben dem Lernen für den Weinbau haben sie Sport betrieben und ein Projekt für Instagram geschaffen.

„Wir sitzen nicht nur vor dem Computer, wir gehen auch raus in unsere Wein- und Obstgärten und stellen Ihnen diese vor“, werben die Schüler des ersten Jahrgangs. Sie erstellten im fächerübergreifenden Projektunterricht Kurzvideos, mit denen sie sich und ihr elterliches Weingut, sowie ihr erlerntes Wissen aus der Weinbauschule präsentieren. Die Videos sind ab Mitte Dezember auf instagram/wbs.krems zu finden. Die Schüler hoffen auf zahlreichen Besuch – und auf viele Likes, Comments und Shares.

Zudem lädt die Wein- & Obstbauschule am 12. und am 19. Dezember von jeweils 9 bis 12, sowie am 8. Jänner 2021 von 13 bis 16 Uhr zu „Infodays“ ein. Anmeldung unter 02732/ 87516 erforderlich. Detailinfos gibt es unter www.wbs-krems.at oder auf facebook/wbskrems .