Alarmstufe B3: Für die Feuerwehr bedeutet das zumeist einen Großeinsatz, wie zum Beispiel bei einem Wohnhausbrand. Auf ebendiesem Niveau wurde auch am Freitagabend ein Brand in einer Wohnhausanlage in Krems-Weinzierl eingeordnet. Gegen 21.40 Uhr rückten deswegen Feuerwehrleute aus ganz Krems zum Einsatzort aus.

Am Ort des Geschehens angekommen, gestaltete sich die Situation weit undramatischer, als ursprünglich vermutet. Im hintersten Block einer Wohnhausanlage war eine Wohnung verraucht, die Bewohnerin hatte sich und ihre Tiere bereits in Sicherheit gebracht. Zusätzlich herbeieilenden Einsatzkräften wurde noch auf der Anfahrt Entwarnung gegeben, sie konnten wieder umdrehen.

Die ersten Feuerwehrkräfte am Einsatzort legten eine Löschleitung, setzten den mobilen Rauchverschluss an der Wohnzimmertüre und gingen in das verrauchte Zimmer vor. Rasch stellten sie fest, dass eine Pfanne Feuer gefangen hatte, der Brand jedoch bereits selbstständig erloschen war. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und entrauchten das betroffene Zimmer per Druckbelüfter. Eine Stunde nach der Alarmierung rückten die Feuerwehrleute wieder ein.