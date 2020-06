Bis 30. Juni gilt in der Stadt die coronabedingte Aussetzung der Parkgebühren. In der Blauen Zone dürfen Lenker ihr Auto mit einer Parkuhr drei Stunden lang abstellen, in der Grünen Zone ohne Zeitlimit. Eine weitere Verlängerung der Ausnahmeregelung ist nicht zu erwarten. Parken kostet dann wieder einen Euro beziehungsweise 50 Cent pro Stunde, sofern der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. Juni nichts anderes beschließt. Und das ist nicht unwahrscheinlich. Magistratsdirektor-Stellvertreter Hannes Zimmermann verrät auf Anfrage: „Die Beschlussfassung einer Änderung des Parkgebührensystems ist in der kommenden Gemeinderatssitzung geplant.“

Ärgern dürfen sich aktuell Autofahrer, die ihr Fahrzeug im „Parkhaus Altstadt“ in der Bahnzeile abstellen. Denn anders als in der restlichen Stadt gelten hier die regulären Gebühren. Ein Tagesticket kostet beispielsweise vier Euro. Dementsprechend gering ist auch die Auslastung, wie sich bei einem NÖN-Lokalaugenschein herausstellte. Zimmermann erklärt, dass die Ausnahme von der Ausnahme steuerliche Gründe habe: „Dieses Parkdeck wird seitens der Kremser Immobiliengesellschaft als vorsteuerabzugsfähiger Betrieb geführt. Bei generellem Einnahmenverzicht würde die Vorsteuerabzugsberechtigung entfallen. Das würde zu einem schweren wirtschaftlichen Nachteil für die Kremser Immobiliengesellschaft führen.“

Unternehmer-Initiative bleibt hartnäckig

Es sind nicht nur vermeintliche Kleinigkeiten wie diese, die dem Thema Parken in Krems ständig neuen Nährboden geben. Die „Unternehmer-Initiative Innenstadt“, angeführt von Gastronom Christian Ilkerl und Ex-Gemeinderat Adi Krumbholz, sorgt mit Nachdruck dafür, dass Anliegen der Geschäftsleute wie die Schaffung zusätzlicher Parkplätze und neuer Anreize für Kunden in den Köpfen der Entscheidungsträger bleiben – zuletzt bei einem Treffen im Rathaus Ende Mai.

Durchbesprochen wurden dort bereits konkrete Örtlichkeiten, wo eine Erweiterung des Parkplatzangebots denkbar wäre. Eine ist der Platz des alten Stadtgartenamtes in der Strandbadstraße. Bestrebungen, die Fläche umzuwidmen, seien im Laufen, sagt Zimmermann, der davon ausgeht, dass hier rund 100 Parkplätze geschaffen werden könnten. Nichts wird hingegen aus der Aufstockung des Parkhauses in der Kasernstraße – eine Idee, die die Unternehmer-Initiative vorgeschlagen hatte und die die Stadt von der Ziviltechnikfirma Retter prüfen ließ. Das Ergebnis: Statisch sei der Ausbau zwar möglich, die Kosten von 950.000 Euro übersteigen aber den Investitionsrahmen der Stadt.