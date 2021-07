Die Reform hat am Mittwoch mit Stimmen von ÖVP und Grünen den Wissenschaftsausschuss des Nationalrats passiert und soll im Juli im Plenum beschlossen werden.

Durch das Gesetz sollen die neuen Weiterbildungsbachelor und -Masterstudien mit ordentlichen Studien kombinierbar sein und das Hochschulsystem so durchlässiger werden. Unter anderem wird die Bologna-Architektur mit den Bachelor- (180 ECTS)- und Masterabschlüssen (120 ECTS) auf die hochschulische Weiterbildung übertragen. So kann man etwa nach Absolvierung eines "Weiterbildungsbachelor" Zugang zu einem ordentlichen Masterstudium erhalten oder mit einem abgeschlossenen Weiterbildungs-Master ein Doktoratsstudium beginnen.

Weiterer Aspekt der Neuordnung: Die 60 unterschiedlichen akademischen Grade in der Weiterbildung werden auf neun reduziert. Vorgesehen sind nun die Titel Bachelor bzw. Master of Arts (Continuing Education), Bachelor bzw. Master of Science (Continuing Education), für die man vor Zulassung neben der Hochschulreife auch Vorqualifikationen wie Berufserfahrung nachweisen muss, sowie der Master of Business Administration, der Executive Master of Administration und der Master of Laws. Dazu kommen als sehr stark berufsorientierte Weiterbildungslehrgänge der Bachelor Professional und der Master Professional, bei denen eine einschlägige berufliche Qualifikation oder mehrjährige einschlägige Berufserfahrung als Zugangsberechtigung ausreicht.

Im Bereich der akademische Grade sieht Faulhammer auch eine deutliche Verbesserung zum Begutachtungsentwurf, der noch sieben Titel vorgesehen hatte, darunter einen "Bachelor of Continuing Education" und "Master of Continuing Education". Diese Titel hätte es international aber nirgendwo gegeben, meinte Faulhammer. Daher sei es positiv, nun doch auf die bekannten Grade Bachelor bzw. Master of Science und Bachelor bzw. Master of Arts zurückzugreifen und diesen den Zusatz Continuing Education bzw. CE zu verpassen (z.B. MSc (CE)) , um die Herkunft aus der Weiterbildung zu verdeutlichen.

Mit der Novelle werde außerdem das Thema Weiterbildung an allen Hochschulen verankert, meinte Faulhammer. "Damit gibt es erstmalig gemeinsame Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen für alle Hochschulen." Das Angebot werde damit übersichtlicher. Außerdem werde damit festgehalten, dass es auch eine Aufgabe aller Universitäten sei, sich auch in der Weiterbildung zu engagieren. "Weiterbildung war dort bisher immer 'Nice To Have', jetzt wird sie ins Zentrum gerückt."