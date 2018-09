Mit einem großartigen Konzert für Chor und Orchester – dem zweiten Teil eines dreiteiligen Zyklus‘ („Liebe. Glaube. Hoffnung“) – unter dem Titel „Glaube“ feierte die Stadt Krems am 24. September einmal mehr ihren großen Jubilar des Jahres 2018, Martin Johann Schmidt („Kremser Schmidt“).

Musikalisches Erlebnis in Stadtpfarrkirche

Im fast voll besetzten Dom der Wachau ging das musikalische Erlebnis in Szene, in dessen Mittelpunkt der Chorus Musica Sacra Krems und die Cappella Musica Sacra – beide unter Leitung Alfred Endelwebers – stand. Als Solisten gefielen Marelize Gerber und Daniel Johannsen. Sie sangen ihre Partien zum Teil von der Kanzel aus. Schon zu Beginn hatte Domorganist“ Ronald Peter mit einem Bach-Präludium perfekt auf den kommenden Musikgenuss eingestimmt.

Werke im „Dom des Wachau“ verständlich erklärt

Gegeben wurde von den Musikern Georg Frierich Händels „Ode for St. Cecilia’s Day (HWV 76). Einen weiteren Höhepunkt des Abends, zu dem Hausherr Pfarrer Franz Richter und Bürgermeister Reinhard Resch gleichermaßen begeistert und in Vorfreude begrüßt hatten, steuerte die Kunsthistorikerin Elisabeth Vavra bei. Sie erklärte in einem großartigen, qualitativ hochwertigen und dennoch gut verständlichen Vortrag die Arbeiten des Martin Johann Schmidt in der Pfarrkirche Krems und öffnete die Augen der Betrachter für Inhalte und Feinheiten der großartigen Werke.

„Visionäre, ekstatische, mystische Ausdruckskraft“

Die Fresken in den fünf Gewölbefeldern stellte der Künstler 1787 in nur drei Monaten fertig. „Es zeichnet sie die barocke Bildsprache aus, aber es ist auch schon ein neuer Geist spürbar“, meinte Vavra und konstatierte „visionäre, ekstatische, mystische Ausdruckskraft“. Schmidts Werk sei ja dann bekanntlich bis ins 19. Jahrhundert hinein immer wieder kopiert worden.

Stadtchef Resch gab Empfang im Museum

Im Anschluss an das Musik-Fest lud Bürgermeister Resch zu einem Empfang in das Kremser Museum ein, wo zur Zeit ja ebenfalls eine Schmidt-Ausstellung läuft. Hier gab es Gelegenheit, mit den Sängern, Instrumentalisten und kulturinteressierten Menschen bei einem Glas „Kremser Schmidt“-Wein aus dem Stadtweingut in Kontakt zu kommen. Diese nützte unter anderem auch Hermann Dikowitsch, Leiter der Kulturabteilung des Landes NÖ, der ebenfalls nicht mit Lob für die beeindruckende Aufführung sparte.