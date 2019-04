Mit mehreren Einkaufssackerln, in denen er all sein Hab und Gut hat, spaziert er jeden Tag durch Krems. Von Stein bis zum Bühlcenter treffen ihn Fußgänger an und beäugen den ungepflegt wirkenden teilweise mit Argwohn. „Was treibt der da bei uns?“, fragten sich in den vergangenen Tagen nicht wenige.

Einer, der sich diese Frage auch stellte und aktiv auf ihn zuging, ist Arno Fürnsinn. Bald nach der Begegnung postete er ein Bild des Mannes, der sich als Rumäne namens Ovidiu herausstellte, verbunden mit einem Aufruf an die Facebook-Community. „Ovidiu ist der warmherzigste Mensch, den ich je getroffen habe. Das Leben hat ihn vor große Aufgaben gestellt und seine Vergangenheit war hart. Hat jemand einen kleinen Job für ihn? Er benötigt circa 300 Euro, damit er nach Rumänien fahren kann, um die Dokumente, die ihm gestohlen wurden, neu zu beantragen“, schrieb Fürnsinn.

Auch vier Jobangebote erhalten

Begegnet ist er dem Rumänen vor seinem Wohnsitz in Stein, wo er ihn gleich auf einen Kaffee eingeladen hat. „Da hat er mir erzählt, dass er zuvor in England bei einer Firma gearbeitet hat, die ihn finanziell ziemlich ausgenommen hat.“ Trotz gestohlener Dokumente konnte er sich über Amsterdam nach Österreich durchschlagen, wo er zuerst in Linz gewesen und jetzt eben in Krems gelandet sei, so Fürnsinn. Einen Schlafplatz innerhalb von vier Wänden habe Ovidiu in Krems keinen.

Die Reaktionen auf Fürnsinns Hilferuf waren bahnbrechend. Neben Gewand- und Essensspenden sowie Dusch- und Waschmöglichkeiten bekam der Rumäne innerhalb kürzester Zeit auch vier Jobangebote, von denen er eines angenommen hat. Ein großherziges Angebot machte auch das „Gasthaus zum guten Hirten“, das Ovidiu zu einem Mittagsmenü einlud. „Ich freue mich, dass es so viele hilfsbereite Leute gibt. Wir haben jetzt auch schon jemanden gefunden, der ihn nach Rumänien führt“, erzählt Fürnsinn. Ob es danach ein Wiedersehen mit Ovidiu gibt, weiß er noch nicht.