Krems: Wertvolle Erfahrungen für Caritas-Chef Ziselsberger

Im Universitätsklinikum Krems werden zahlreiche Schüler, Studenten und Praktikanten betreut. Das ist Alltag. Eine Anfrage in jüngster Zeit war allerdings ungewöhnlich.

Praktikum erlaubte Einblicke

Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas St. Pölten, stellte einen Antrag auf ein Praktikum auf der Palliativstation, im Palliativkonsiliardienst (PKD) und im Mobilen Palliativteam (MPT) des Universitätsklinikums Krems absolvieren zu dürfen. Was gerne ermöglicht wurde. Im Zuge seines Praktikums erhielt der im Sozialbereich engagierte Aktivist somit einen umfangreichen Einblick in die ganzheitliche Betreuung der Patienten.

Lob für Stimmung im Team

„Beobachten, Wahrnehmen, Reinspüren. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Stimmung in diesem Team ist und vor allem auch, welch unglaublich breit gefächerte, fachliche Expertise genutzt wird“, erklärte der "besondere Praktikant. Ziselsberger unterstützte im Zuge seines Hochschullehrganges „Didaktik der Sozialbetreuungsberufe und Pflege“ das Palliativteam, um zu erfahren, wie es Schülern im Zuge Ihrer Praxisarbeit geht, was sie lernen und welche Einblicke sie gewinnen können.

Interesse an Hospiz-Arbeit

Für die Palliativstation, den PKD und das MPT entschied er sich nach eigenen Angaben aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit und dem persönlichen Interesse an der Hospizversorgung. Besonders faszinierend empfand Hannes Ziselsberger, dass das Palliativteam im Universitätsklinikum als große Unterstützung und Bereicherung im interdisziplinären Setting gesehen wird.

Bereicherung für beide Seiten

Die Möglichkeit, solch eine Ausbildung zu unterstützen, empfindet Stationsleiterin Gabriele Pachschwöll als besonders wertvoll: "Die Arbeit auf unserer Station ist oftmals mit großen Herausforderungen verbunden. Dazu braucht es die fachliche und soziale Kompetenz jedes einzelnen Mitarbeiters. Den Umgang Hannes Ziselsbergers mit diesen Situationen zu beobachten und mit ihm aufgrund seiner Position in den fachlichen Austausch zu treten, war eine große Bereicherung für uns alle.“

Arbeit ist unerwartet vielfältig

Oftmals kursieren falsche Vorstellungen von der Arbeit eines Palliativteams. Zur palliativen Betreuung gehört sehr viel mehr als "nur Hände zu halten". Die Betreuung umfasst gute Symptomkontrolle, oftmals auch über Jahre hinweg, sowie eine gute Sterbebegleitung. Die menschenwürdige Begleitung, unabhängig vom Stadium der Erkrankung, steht im Vordergrund. „Wir sind immer bemüht, die Vielfältigkeit unserer Arbeit gerade den Auszubildenden näherzubringen“, so Pachschwöll.

"Vertrauen schaffen ist wichtig!"

Ziselsberger nimmt viele positive Eindrücke von seinem Praktikum mit und bedankte sich für den intensiven Einblick: „Danke an dieses Team und an all die Ehrenamtlichen, die mit hoher fachlicher Kompetenz die palliative Betreuung leben. Mit ihrem Wissen schaffen sie Vertrauen, welches gerade für die Patienten selbst, aber auch für die Angehörigen, so unglaublich wichtig ist.“

