Wetteifern um Lehrlinge bei der Lehrstellenbörse

Nach einer Corona-bedingten Verlagerung in den digitalen Raum kann die Lehrstellenbörse heuer wie gewohnt im Schulzentrum stattfinden. Die Jobvermittlungsaktion des Kremser Wirtschaftsbeirats steigt im Beisein von zahlreichen Arbeitgebern aus der Stadt und ihrer Umgebung und hunderten Jugendlichen – alleine 80 aus Krems – am Dienstag, 4. Oktober, von 13 bis 15.30 Uhr. Die Idealvorstellung: dass noch vor Ort die ersten Schnuppertage in den jeweiligen Betrieben vereinbart werden.

„Patron“ der Veranstaltung seitens des Wirtschaftsbeirats ist der Geschäftsführer der Firma Birngruber, Paul Birngruber. Auch in seinen Autohäusern sei es aktuell nicht leicht, Lehrlinge zu finden. Die Lehrstellenbörse sei in diesem Zusammenhang „ein sehr gutes Mittel“. Ähnlich sieht es auch Holger Lang-Zmeck, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer: „Durch die Lehrstellenbörse erhalten junge Leute eine Idee davon, was sie im beruflichen Umfeld erwartet. Deswegen ist diese Veranstaltung so wertvoll.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.