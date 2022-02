„White Evening“: Ein Hauch von Frankreich

„Krems trifft Frankreich“, unter diesem Motto steht heuer der „White Evening“ in der Unteren Landstraße, wo am Samstag, 16. Juli, um 17.30 Uhr, die ganz in weiß gekleideten Gäste an der schönsten Tafel der Stadt nach 2019 wieder kulinarisch verwöhnt werden. Wegen der Covid-19-Pandemie konnte Organisator Wolfgang Gänsdorfer vom Lokal „Weinhimmel“ sein Parade-Event unter freiem Himmel zwei Jahre nicht austragen. Es war keine einfache Zeit für den Winzer: „Deswegen wollen wir ein Dankeschön dafür aussprechen, dass viele nationale und internationale Kunden uns die Treue gehalten haben.“ Heuer warten beim White Evening unter anderem ein Vier-Gänge-Menü, eine Vernissage und Live-Musik.

Karten gibt es um 88 Euro im „Weinhimmel“ oder unter office@weinhimmel.org.

