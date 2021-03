„Eine griechische Tragödie“ heißt das Buch, das die gebürtige Kremserin Katharina Aigner vor Kurzem veröffentlicht hat. Das Schreiben ist nur eine von vielen Passionen, der die 35-Jährige, die sich in Wien niedergelassen hat, nachgeht.

Aigners Buch-Erstling (nach vielen Geschichten, die man auf story.one nachlesen kann) ist kein Klassiker, wie man dem Titel nach vermuten könnte. Sie hat in ihrem Werk vielmehr Erlebnisse im Zuge eines Griechenland-Urlaubs mit einer Freundin verarbeitet, bei dem nicht alles nach den Erwartungen der Protagonistinnen verlaufen ist. „Aignartige“ Wortspiele sind die große Stärke der Autorin und machen die Lektüre des Büchleins zu einem großen Vergnügen.

„Mein Buch ist ein tragisch-komischer Urlaubsschwank. Der Titel dazu ist mir spontan eingefallen.“ Katharina Aigner, Autorin

Die Vielseitigkeit ist mit der Tätigkeit der wortgewaltigen Autorin jedoch bei Weitem nicht erschöpft. Die Absolventin des Piaristengymnasiums Krems und der Universität Wien (Englisch, Geschichte, politische Bildung) ist auch im Besitz eines Diploms in Gesangspädagogik und Sologesang (des Prayner Konservatoriums). Chorgesang-Erfahrungen machte sie auch im Chorus Musica Sacra in Krems.

Das Singen ist neben der Musik (Klavier, Schlagzeug, Gitarre, Saxophon) eine besondere Passion Aigners, die neben ihrer Unterrichtstätigkeit an verschiedenen Gymnasien in Wien als Tanzlehrerin für Hip-Hop und „Videoclip Dancing“ aktiv war.

Derzeit unterrichtet die Wienerin Deutsch als Fremdsprache am Department of German Studies der Emory University in Atlanta (USA). Geplant war, nach Amerika zu gehen, doch die Pandemie vereitelte (vorerst) die Pläne. „Ich unterrichte aktuell drei Klassen via Internet, eine in Grammatik, zwei in Konversation.“ Sie habe schon viele positive Erfahrungen gemacht, so Aigner, der taugt, dass der Unterricht auf hohem Niveau laufe und sie neben der deutschen Sprache auch Eigenheiten (oder „Aignheiten“?), etwa aus dem sozialen Bereich oder der heimischen Bürokratie, über den großen Teich vermitteln kann.

Nicht nur, weil sie Verbindungen in die USA – unter anderem eine Tante in New Jersey – hat, möchte sie die Fernlehre jedoch unbedingt so bald wie möglich in einen Aufenthalt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten umwandeln. Der Beatles-Fan („Ohne sie wäre ich keine Musikerin geworden!“) freut sich unter anderem darauf, den Blues in Amerika in Hochburgen wie Nashville und New Orleans hautnah erleben zu können …