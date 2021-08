Am 6. und 9. August 1945 fielen US-amerikanische Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Bei der Gedenkveranstaltung der Österreichischen Friedensbewegung vor dem Wiener Stephansdom ist auch heuer wieder ein Kremser Duo in prominenter Rolle dabei: Angelika Sacher und Klaus Bergmaier sorgen am Freitag, 6. August, ab 17 Uhr mit Friedensliedern für den musikalischen Rahmen.

Dies taten sie erstmals bereits vor sechs Jahren anlässlich des 70-jährigen Gedenkens. Die Friedenslieder wurden begeistert aufgenommen und 2016 unter dem Titel „MEHR als nur ein bisschen Frieden“ als CD veröffentlicht. Auch beim 75-jährigen Hiroshima-Gedenken im Vorjahr war das Duo dabei. Bergmaier sorgte auch für den akustischen Part zur spektakulären Performance „Black Rain“ der Künstlerin Aiko Kazuko Kurosaki.

www.arbeiterinnenlieder.at.tt